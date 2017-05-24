Украина движется к 100% объему госдолга – экономист

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Новый отопительный сезон Украина скорее всего встретит с новыми ценами в платежках, поскольку "Центрэнерго" хочет поднять цену на уголь-антрацит в общем тарифе. Нацкомиссия в сфере энергетики и коммунальных услуг свое разрешение на это еще не дала. Тариф хотят поднять в полтора-два раза.

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Экономические предпосылки и обоснованности возможного повышения тарифа прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы профессор, доктор экономических наук Сергей Якубовский.

В "Центрэнерго" хотят, чтобы в общем цена на уголь-антрацит составляла 100 долларов за тонну, а Нацкомиссия готова поднять тариф до 70-80 долларов за тонну. Чем это обосновано?

– Я думаю, что эти субъекты понимают друг друга и решение принимается по-другому, а вот журналистам сообщают о каких-то дискуссиях, чтобы показать, что якобы Нацкомиссия защищает интересы потребителя. Но проблема действительно существует.

Она появилась больше года назад, когда опять же НКРЭ приняла решение о подсчете стоимости затрат на выработку тепловой и электроэнергии по формуле "Роттердам плюс", по которой считалось, что уголь закупает Украина исходя из цен Роттердама, то есть голландских цен, плюс транспортировка угля в Украину.

Эта схема позволяла зарабатывать от 8 до 10 миллиардов гривен, владельцев сетей, которые вырабатывают и продают электроэнергию и тепло. Но после событий, связанных с блокадой Донбасса, которые привели к тому, что уже сейчас система украинская электроэнергетическая не может закупать уголь с неконтролируемых территорий, потому что на самом деле уголь закупался по низким украинским ценам, а тариф выставлялся исходя из роттердамских цен.

Но теперь эта схема перекрыта и конечно это крайне невыгодно экономике, потому что во всяком случае несколько миллионов человек имели работу и были интегрированы в Украину, несмотря на то что находились на неконтролируемой территории.

Теперь правительство разрабатывает схемы по закупке уже не в Роттердаме, а в Австралии, в США, и конечно же тариф будет поднят, в независимости от того, о какой сумме договорят комиссия и производители тепловой энергии.

Как это отразится на конечном потребителе?

– Это отразится ростом тарифов, я думаю, на 20-25%. Для экономики это отразится в росте импорта и ухудшении торгового баланса где-то на три миллиарда долларов. Через год-два это скажется на валютном курсе и потом соответственно скажется на ценах на все импортные товары.

То есть мы заплатим за ту авантюру, которую организовали конкурирующие между собой олигархи с перекрытием поставок продукции из временно неконтролируемых территорий.

То есть с одной стороны политически добились того, что Донбасс стал еще дальше, но экономически люди заплатят больше, учитывая что по тем схемам, которые будут существовать на поставки угля из Австралии, США, не обойтись без оффшорных компаний, проконтролировать цену будет просто невозможно.

Потому что можно через интернет увидеть, какая цена на уголь в США, но доставка его в Украину, особенно если это редкие для США марки угля, то тут цена будет заоблачная, я думаю. Поэтому 20-25%, как минимум, рост стоимости тарифов для населения. А то и больше.

Я правильно понимаю, что 20-25% это повышение и стоимости самого угля?

– Я думаю, что в целом рост тарифов составит такую сумму. Стоимость угля, я думаю, формально будет на 15-20% дороже. Но опять таки, в пересчете на тот курс гривны, который есть сейчас, никто не знает, какой он будет через год, то есть курс гривны снизится и соответственно, стоимость угля из США тоже возрастет.

Но сам факт, когда государство в лице президента, правительства, отказывается от поддержки своих граждан, пусть которые пока временно находятся на неподконтрольной территории, а финансируют американцев, австралийцев… это просто показывает, как кто к кому относится в Украине.

По последним данным, общая сумма субсидий на оплату ЖКУ в январе-апреле выросла на 13%. После возможного повышения тарифов на 20-25% вырастет нагрузка на госбюджет. Насколько здесь ситуация плачевная?

– Смотря для кого. Хотя для населения, я думаю, она будет все плачевнее. Но в бюджете на 2017 год сумма субсидий рассчитана исходя из 51 миллиарда гривен.

Но вместе с ростом минимальной зарплаты количество людей, которые будут получать субсидию, будет сокращаться. Потому что сейчас доход даже не работающего и не пенсионера будет рассчитываться, исходя из минимальной зарплаты 3,2 тысячи гривен. Соответственно, сумма субсидий, которые будут приходится практически на каждого украинца, она будет снижена.

То есть в результате, я думаю, в следующем году объем субсидий в бюджете будет меньше, чем 51 миллиард гривен. Но что самое главное, эти субсидии, это форма прямой помощи тем же украинским олигархам. Это просто бумажка, с помощью которой бюджетные деньги переходят на счета тех компаний, которые распределяют электроэнергию, распределяют тепло.

То есть это форма абсолютно неэффективная, и возможно Украину заставят провести монетизацию субсидий, когда бедные люди будут получать живые деньги и сами решать, сколько тратить электроэнергии, воды, а сколько денег оставить на свои нужды. Но пока эта система и неэффективная, и самое главное, объемы субсидий будут сокращаться, несмотря на рост тарифов.

Какие перспективы перехода на новую форму субсидирования, монетизацию субсидий?

– Я думаю, что в ближайшее время никаких. Потому что правительство заинтересовано в том, чтобы эти деньги напрямую поступали тем, кто контролирует областные распределительные компании, они не заинтересованы в том, чтобы бедный получил деньги и может быть купил лишний кусок колбасы либо мяса.

Им нужно, чтобы деньги получали те, кто в общем-то и контролирует правительство, как и эту комиссию по регулированию цен на рынке электроэнергии.

Поэтому я думаю, что монетизации до конца года, несмотря на то что её объявили, не будет. Будут заниматься так называемой пенсионной реформой, рынком земли. Потому что денег накопили много богатые. Вот сейчас хотят вложить в землю. А монетизацию отложат пока МВФ очень сильно не надавит.

Но думаю, что в этом году не смогут победить правительство даже МВФ и США, поэтому монетизации субсидий не будет до конца этого года.

Экономика Украины позволяет нам продолжать политику субсидирования вообще? Что с прогнозами по экономическому росту?

– Прогнозы разные, но я вот приведу несколько цифр. Когда убегал Виктор Янукович, это февраль 2014 года, отношение госдолга к ВВП было 40%. Сейчас – 81%.

Дело в том, что политика нынешнего руководства основана на постоянном росте госдолга. Вот если взять только банковский сектор, то государственные банки получили около 170 миллиардов гривен денег в 2016 году. Поэтому сейчас – 81%.

С каждым годом объем госдолга растет, но я думаю, что когда приблизится к 100%, это где-то через 1,5-2 года, вот тогда будут действительно серьезные проблемы и с платежным балансом, и с финансовой системой.

Но самое главное, что рост госдолга не подкреплен развитием каких-то новых производств, новых технологий, то есть развитием того, что потом могло бы дать деньги для погашения госдолга. Просто правительство наращивает госдолг, в том числе часть денег идет на субсидии. Хотя реально эти субсидии, опять таки, не получают люди, а получают те, кто и так не беден в Украине, кто контролирует областные распределительные компании, поэтому может быть год, полтора, два, в общем-то, экономика и продержится.

Но когда наступит 2019 год, когда нужно будет выплачивать долги, которые были реструктуризированы, и при этом госдолг будет больше 100% от ВВП, тогда вот будет интересно, что скажут те руководители, которые будут находиться в Украине тогда.

Но я думаю, что через два года ни премьер-министра, ни тех, кто сейчас принимают решения, в Украине не будет, поэтому нам придется самим уже решать, что делать дальше.

Ранее экономист, эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что при благоприятных условиях для украинского экспорта на мировом рынке сложно было не добиться роста уровня ВВП, как минимум на 10%.

Также Гаврилечко подчеркнул, что для роста экономики нужно, прежде всего, создание благоприятных условий для развития бизнеса, в частности четкое законодательное урегулирование прав собственности.