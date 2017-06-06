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    Госдолг Украины превысил $74 млрд

    (обновлено: )52360
    Рост госдолга связан с финансированием госбюджета за счет заимствований, решением о капитализации "ПриватБанка" и Фонда гарантирования вкладов физических лиц, а также из-за девальвации гривны, отметили в финансовом ведомстве.
    Доллары
    REUTERS Dado Ruvic

    КИЕВ, 6 июн — РИА Новости Украина. Общий государственный долг Украины в апреле вырос почти на $2 млрд, составив $74,31 млрд, сообщило Министерство финансов.

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    "Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в апреле вырос на 2,69% ($1,95 млрд) до $74,31 млрд ", — отметили в ведомстве.

    Рост госдолга связан с финансированием госбюджета за счет заимствований, решением о капитализации "ПриватБанка" и Фонда гарантирования вкладов физических лиц, а также из-за девальвации гривны, отметили в финансовом ведомстве.

    По данным Минфина, общий размер прямого госдолга на 30 апреля составил $63,01 млрд по сравнению с $62,13 млрд месяцем ранее. При этом прямой внешний долг за месяц увеличился на $0,74 млрд до $36,94 млрд, внутренний — сократился до 691,98 млрд гривен ($26,07 млрд). Гарантированный государством долг на конец апреля составил $11,3 млрд.

    За 2016 год госдолг Украины вырос на 8,3%, составив $70,97 млрд. При этом внешний госдолг составил $45,60 млрд, а внутренний — $25,37 млрд.

    В начале мая премьер Владимир Гройсман заявил, что местные бюджеты в Украине выросли на 14,5 млрд грн.

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