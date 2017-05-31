Украина движется к 100% объему госдолга: что это значит для страны - пресс-конференция

В четверг, 1 июня, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция "Украина движется к 100% объему госдолга: что это значит для страны?"

В феврале 2014 года, отношение госдолга к ВВП было 40%. В настоящее время — 81%: политика руководства страны основана на постоянном росте госдолга. С каждым годом объем госдолга растет, но через 1,5-2 года, когда он приблизится к 100%, тогда будут действительно серьезные проблемы и с платежным балансом, и с финансовой системой. При этом внешние заимствования не идут на развитие новых производств, новых технологий, т.е. того, что потом могло бы дать деньги для погашения госдолга. Но наступит 2019 год, когда нужно будет выплачивать эти долги, которые были реструктуризированы, и при этом госдолг будет больше 100% от ВВП. Для государственного долга существует мировой норматив — 60% от валового продукта — это критичная сумма, отмечают финансовые эксперты.

Ситуация с внешним долгом более тревожная, чем с внутренним. Хотя бы потому, что там нет значительной доли долга перед НБУ, который можно реструктуризировать. И любые неплатежи по внешним долгам сразу будут означать дефолт государства. С экспертами согласен и НБУ: в опубликованном на его сайте инфляционном отчете указано, что совокупный государственный долг Украины в 2017 году останется на уровне около 82% ВВП. Регулятор также прогнозирует рост сводного дефицита госбюджета в 2017 году с 2,3% ВВП до 2,9% ВВП.

В 2017 году Украине предстоит выплатить первые платежи перед МВФ по траншам, полученным в 2014 году. Помимо этого, предстоят платежи по выплате процентов по обязательствам, реструктуризированным в 2015 году.

Эксперты пресс-конференции:

Олег Пендзин, исполнительный директор Общественной организации "Экономический дискуссионный клуб"

Виктор Скаршевский, экономический эксперт

Всеволод Степанюк, экономический эксперт

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