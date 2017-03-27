Минфин: в 2017 госдолг Украины вырос на 11,6 млрд грн

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг Украины в феврале 2017 года возрос до 1,941 трлн грн, или 71,76 млрд долл, сообщил Минфин.

"Государственный долг к концу февраля составлял 1,666 трлн грн, или 61,58 млрд долл., в том числе внешний — 977,64 млрд грн, или 36,14 млрд долл. Гарантированный государством долг составлял 275,43 млрд грн, или 10,18 млрд долл., в том числе внешний — 256,32 млрд грн, или 9,47 млрд долл… В течение января-февраля 2017 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 11,60 млрд грн, при этом в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на 0,79 млрд долл.", — говорится в сообщении.

Основной причиной изменений являются осуществление финансирования государственного бюджета за счет государственных заимствований, капитализация ПАО "Государственный экспортно-импортный банк Украины", ПАО "Государственный сберегательный банк Украины" и ПАО КБ "ПриватБанк".

Ранее первый вице-премьер – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив заявлял, что Кабинет министров планирует в 2017 году избежать эмиссионного финансирования и сократить государственный долг.