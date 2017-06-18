Все важное, что вы пропустили. Другие итоги недели от Бортника

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Главными темами минувших семи дней были громкие заявления вокруг судьбы АТО в Донбассе, подготовка к встрече двух президентов — Трампа и Порошенко, "прямая линия" Владимира Путина и первые дни безвиза для украинцев.

Но кроме этого произошел целый ряд крайне важных для страны событий, отметил на пресс-конференции в РИА Новости Украина политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Он дал свою оценку случившемуся.

"Добрались до ученых"

На этой неделе стало известно о сорвавшемся покушении в отношении Анатолия Пешко.

"Доктор экономических наук, он обнародовал достоверные данные, что на него собирались совершить покушение. И он тесно связывает это с тем, что с экономической стороны критикует власть. У меня есть его любимая фраза, которую я часто использую: "В Украине народ и власть находятся за гранью выживания, только по разные стороны от этой грани", — сказал Бортник.

Он добавил, что "доходят руки уже до ученых, которые имеют смелость иметь свое мнение и сказать что-то наперекор".

"Укрзализныця": активы — в частные руки, пассивы — государству

Очень интересная ситуация, по мнению политолога, развивается вокруг "Укрзализныци": схватка происходит не только между "Народным фронтом" и группой Гройсмана, и не только за должность руководителя "Укрзализныци", которая де-факто выведена из подчинения Мининфраструктуры.

"Там сегодня схватка происходит за право приватизировать железную дорогу. Фактически запланирован процесс приватизации этого ключевого, наверное, самого интересного актива в Украине из тех, что остались в руках власти. Приватизация путем корпоративизации — я разбирался в этой ситуации, скажу вам, что все будет сделано очень просто. Активы, то, что приносит прибыль — грузовые перевозки и прочее — будет передано в частные руки, пассивы — сама "железка", необходимость обслуживания, социальная сфера — останутся в государственных руках и будут банкротиться", — сообщил эксперт, добавив, что уже наблюдается эта борьба за приватизацию.

НАПК: "вместо реформы — легализация незаконных доходов"

Очень обострилась борьба вокруг Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК).

"Напомню, что там существовали 2 группы, 2 на 2 членов НАПК: один из членов НАПК подал в отставку, Рябошапка, а второго члена НАПК, из той же группы, друга Рябошапки, его единомышленника, на этой недели обыскивали. Обыскивала генеральная прокуратура якобы по делу какого-то нелегального, незаконного получения адвокатского удостоверения", — обрисовал ситуацию Бортник.

Сейчас все политические элиты в какой-то мере, уверен политолог, заинтересованы в разрушении работы НАПК, "но мы видим, что группа Корчак сегодня побеждает".

"Правда, это пиррова победа, потому, что из 5 членов НАПК есть риск того, что останутся всего 2, и НАПК не сможет принимать никаких решений. Все это происходит под чутким руководством Минюста, потому что у него есть право и обязанность провести довыборы до 5 членов НАПК, но, к сожалению, он этой процедуры давно не запускает, таким образом поощряя те саботаж и разрушение органа, который, в принципе, должен не только анализировать электронные декларации и заниматься политическими партиями, а должен был сверять электронные декларации с реальным способом жизни чиновников, чего так и не состоялось", — сказал эксперт.

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А вся эта реформа, добавил он, превратилась, к сожалению, "в легализацию незаконных доходов нашими политическими элитами".

"Дело Януковича" недостаточно проработано в правовом плане"

Отдельно Бортник прокомментировал дело экс-президента Виктора Януковича. Политолог уверен: хорошо, что суд не удовлетворил ходатайство военной прокуратуры, которая хотела заочного рассмотрения.

"Но, все-таки, скорее всего мы услышим показания Януковича. Но очень плохо, что суд почему-то, в этот раз, в отличие от дела "беркутов", решил не использовать процедуру международной правовой помощи, которая позволила бы получить легальные показания от Януковича, позволила бы в конечном итоге просто идентифицировать его личность. А то в таком случае, по Skype, мы знаем, Вован и Лексус (пранкеры — Ред.) тоже могут дать "хорошие" показания, что закладывает огромную мину под сам процесс и, к сожалению, может привести к тому, что любое решение украинских судов будет разрушено в международных судах, потому что оно недостаточно сегодня проработано в правовом плане", — констатировал эксперт.

Львовский мусор: "решается вопрос второго срока Порошенко"

И еще одна тема — продолжающийся конфликт мэра Львова Андрея Садового и премьера Владимира Гройсмана.

"Гройсман дальше пытается утопить Садового в мусоре, а Садовый действует как бизнесмен: пытается получить деньги от правительства на решение своих проблем", — подчеркнул Бортник.

В принципе же, сообщил он, на самом деле решается не вопрос мусора, а вопрос второго срока Петра Порошенко.

"Мне жалко львовян, жалко всех украинцев, которые страдают от этого мусора. Но решается вопрос второго срока президента, потому что рейтинги, обнародованные на минувшей неделе, показали, что Порошенко проигрывает во втором туре не только Юлии Тимошенко, с которой "работают" по стокгольмскому арбитражу и всему остальному, но и проигрывает Садовому в случае выхода во второй тур", — подытожил политолог.