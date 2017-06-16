Львовяне начали самостоятельно убирать мусор во дворах

Жители Львова, улица которого завалены мусором, начали бороться с проблемой самостоятельно.

"Говорите это невозможно? Вместе стали, вместе сделали!" — пишет Михаил Катрук в соцсети.

Львовяне активно делятся фотографиями в социальных сетях.

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В конце мая 2016 года на свалке под Львовом произошел пожар и обвал грунта, в результате четыре человека оказались под завалами. Кроме того, пришлось укреплять расположенную неподалеку дамбу, которая дала трещину. Тела трех погибших были найдены в ходе поисково-спасательных работ, тело еще одного человека до сих пор не обнаружено. В связи с закрытием свалки Львов столкнулся с проблемами при вывозе мусора. Позже на свалке снова произошло возгорание, спасатели привлекли авиацию.