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    Фотоленты

    Львовяне начали самостоятельно убирать мусор во дворах

    Тема:

    Невыносимый мусор Львова (304)

    (обновлено: )39010
    Львовяне начали самостоятельно убирать мусор во дворах многоэтажек
    Львовяне начали самостоятельно убирать мусор во дворах многоэтажек
    Львовяне начали самостоятельно убирать мусор во дворах многоэтажек
    Львовяне начали самостоятельно убирать мусор во дворах многоэтажек
    Львовяне начали самостоятельно убирать мусор во дворах многоэтажек
    Львовяне начали самостоятельно убирать мусор во дворах многоэтажек
    Львовяне начали самостоятельно убирать мусор во дворах многоэтажек
    Львовяне начали самостоятельно убирать мусор во дворах многоэтажек
    Львовяне начали самостоятельно убирать мусор во дворах многоэтажек
    facebook.com/podvirnyy
    Львовяне начали самостоятельно убирать мусор во дворах многоэтажек
    facebook.com/mishania.katruk
    Львовяне начали самостоятельно убирать мусор во дворах многоэтажек
    facebook.com/mishania.katruk
    Львовяне начали самостоятельно убирать мусор во дворах многоэтажек
    facebook.com/podvirnyy
    Львовяне начали самостоятельно убирать мусор во дворах многоэтажек
    facebook.com/mishania.katruk
    Львовяне начали самостоятельно убирать мусор во дворах многоэтажек
    facebook.com/mishania.katruk
    Львовяне начали самостоятельно убирать мусор во дворах многоэтажек
    facebook.com/mishania.katruk
    Львовяне начали самостоятельно убирать мусор во дворах многоэтажек
    facebook.com/mishania.katruk

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    Жители Львова, улица которого завалены мусором, начали бороться с проблемой самостоятельно. 

    "Говорите это невозможно? Вместе стали, вместе сделали!" — пишет Михаил Катрук в соцсети.

    Львовяне активно делятся фотографиями в социальных сетях.

    Читайте также: Как Гройсман с Садовым мусор делили

    В конце мая 2016 года на свалке под Львовом произошел пожар и обвал грунта, в результате четыре человека оказались под завалами. Кроме того, пришлось укреплять расположенную неподалеку дамбу, которая дала трещину. Тела трех погибших были найдены в ходе поисково-спасательных работ, тело еще одного человека до сих пор не обнаружено. В связи с закрытием свалки Львов столкнулся с проблемами при вывозе мусора. Позже на свалке снова произошло возгорание, спасатели привлекли авиацию.

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