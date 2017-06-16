Капкан для Порошенко. Эксперты подвели итоги недели

РИА Новости Украина

Ловушка для Порошенко от Турчинова

В последнее время глава СНБО Александр Турчинов стал очень активен в информационном пространстве, подчеркнула политолог, ведущий аналитик Международного информационно-аналитического Центра "Развитие Украины" Александра Решмедилова. По ее мнению, это говорит о попытках мобилизовывать праворадикальный сегмент избирателей.

При этом Турчинов фактически заводит в ловушку президента Порошенко, добавляет эксперт.

"Можно вырыть яму президенту, в которую он может попасть и стать заложником праворадикальной риторики, из которой ему очень трудно будет выбираться, особенно на международной арене", – заявила Решмедилова.

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США вступают в "украинскую игру"

Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник отметил, что "хотят отменить правовой режим, который называется антитеррористическая операция".

"И хотелось бы вам напомнить, кто прежде всего требует отмены АТО – РФ. С этой точки зрения, конечно, любой способ отмены АТО будет выглядеть в какой-то мере как шаги в игре с РФ. Я думаю, что это прежде всего игра. Продолжение игры в миротворцев. Причина интенсификации этой игры обусловлена тем, что американская администрация начала оказывать серьезное давление на украинские политические элиты и начинает вступать в игру. Я думаю, что отмена АТО к сожалению не приведет ни к войне, ни к миру. Де-факто ситуация останется как есть и люди продолжут гибнуть", – сообщил эксперт.

Но украинские элиты, как всегда, пытаются использовать этот пинок с АТО в свою пользу, добавляет Бортник: с одной стороны, президент генерирует инициативу о принятии закона о реинтеграции Донбасса – "абсолютно бессмысленную, потому что сегодня реинтеграция Донбасса – не в украинских руках".

"А наши ястребы в лице Турчинова пытаются переделать АТО. Зону АТО расширить на всю территорию Украины", – сказал политолог.

Скорее всего, в новом законопроекте, предполагает эксперт, будет заложена возможность применения Вооруженных сил Украины без объявления АТО, будут расширены возможности президента для применения силовых органов – "открывается внутренний фронт".

В целом, чувствуется дыхание выборов, подчеркивает Бортник, и находящаяся в проигрышном положении власть таким образом готовится к ним – генерируя различные инициативы.

"АТО против "неправильных" избирателей"

В том, что Турчинов наговорил о законопроекте, надо иметь в виду две вещи, считает политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Первое – признание территорий Донецкой и Луганской области оккупированными. И второе – прекращение АТО. И тут речь идет об использовании армии и введении военного положения без разрешения Рады", – перечислил эксперт, добавив, что эти шаги направлены на внутреннюю политику.

Политолог отметил "факт серьезного разночтения подходов (в частности, у Турчинова и Порошенко) по поводу разрешения в Донбассе".

"Накануне визита Порошенко в Вашингтон – это достаточно серьезная "подстава", и вчерашняя реакция Порошенко ярко говорит о том, что он с трактовкой, предложенной Турчиновым и примкнувшим к нему Аваковым, не согласен", – рассказал Золотарев.

Но если законопроект все-таки вступит в силу, это даст новые возможности условной "партии войны" и власти в целом, уверен эксперт: "если социологи будут показывать, что кандидаты от власти набирают недостаточно голосов, можно без согласия Рады ввести военное положение или на всей территории страны, или на ее части – например, там, где проживают неправильные избиратели". Повод же, продолжает политолог, найти не трудно: "это может быть обострение на фронте или какие-то эксцессы в городах Украины" (а контролируемые радикалы для этого всегда найдутся).

Встреча Трамп-Порошенко: мотивы сторон при взаимном недоверии

На минувшей неделе украинские СМИ победно отрапортовали: долгожданная встреча президента Порошенко с американским коллегой Дональдом Трампом состоится уже совсем скоро – до встречи Трампа с Владимиром Путиным.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Президент США Дональд Трамп. Архивное фото

Руслан Бортник заявил, что встреча Трампа с Порошенко крайне вероятна – "в период с сегодняшнего дня до конца лета", но это будет операция "Прикрытие" для американского президента.

"Для Трампа эта встреча – это его финт, который он уже применял: после встречи с Лавровым встречался с Климкиным. Это для балансировки внутренней критики перед встречей с Путиным. А иначе Трамп будет атакован американским истеблишментом и СМИ по теме сговора с Россией, сдачи национальных интересов и так далее. А встречаясь с Порошенко, он уходит от критики", – рассказал эксперт.

Он прогнозирует, что на встрече Порошенко с Трампом ничего принципиального решено не будет, поскольку сегодня между ними – "огромнейший уровень взаимного недоверия".

По мнению Александры Решмедиловой, встреча Порошенко и Трампа будет, скорее всего, проходить в экспресс-режиме.

А Андрей Золотарев отметил, что Трампу нужно "отстроиться от контактов с Россией, показать, что он последователен в своей политике".

"Вряд ли речь идет о серьезных политических документах. Поговорят о продолжении реформ, поговорят об урегулировании на Донбассе, возможно, несколько слов скажут о Крыме. Но, думаю, главное, будет произнесена сакраментальная фраза: "Петр, пора выполнять минские соглашения". А дальше, после встречи с Путиным, начнется самое интересное. Как, в каких формах, мы можем только гадать. Но совершенно ясно, что даже если Трамп и Путин ни о чем не договорятся, без последствий для Украины это не останется", – спрогнозировал эксперт.

"Неосталинизм в исполнении украинских патриотов"

Руслан Бортник напомнил, что на этой неделе в ВР был внесен законопроект 5670 о языках.

"Этот законопроект абсолютно вытесняет русский и другие языки из общественного употребления. Теперь, если он будет принят, люди потеряют свое право использовать свой язык для коммуникации с органами власти, использовать его в судах, в медиа – там предвидели квоту не в 75%, а в 90%. Люди потеряют возможность обучать своих детей на родных языках…. Люди потеряют весь набор прав, который касается родных языков, языков национальных меньшинств", – рассказал политолог.

По его мнению, это "неосталинизм в исполнении украинских патриотов", при этом никто не спрашивает национальные меньшинства, никто не ведет диалога с экспертами. Такой подход, считает эксперт, столкнется с сопротивлением наших западных партнеров: "венгерское, румынское и болгарское правительства в той или иной форме заявили, что будут поднимать этот вопрос в ЕС".

"Медиа легко захватить, но потом трудно использовать"

Большие проблемы были на этой недели и у СМИ: в частности, советник главы МВД Илья Кива угрожал сжечь один из ведущих информационно-политических каналов – NewsOne, причем он раньше работал на этом канале, сообщил Руслан Бортник. Характерно, что в этой ситуации "отсутствует любая реакция со стороны власти".

"Это абсолютная дикость, которая дискредитируют нашу страну", – сказал политолог.

При этом, по его словам, власти не сложно захватить медиа, но потом сложно их использовать для манипуляции общественным мнением: "когда в эфире слишком много "порохоботов", это медиа теряет влияние, его перестают смотреть".