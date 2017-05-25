Бортник: это был не отчет Луценко в Раде, а операция "Шок и трепет"

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Генпрокурор Украины Юрий Луценко в среду, 24 мая, выступил в Верховной Раде с отчетом о проделанной за год работе.

По мнению политолога, директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, вместо реального отчета перед Верховной Радой глава Генеральной прокуратуры представил общественности и депутатам "Операцию "Шок и трепет". Об этом эксперт написал на своей странице в Facebook.

"Инструкция по проведению, когда у Вас просят отчитаться.

Доводишь общество до ступора бесчисленными пиар-заявлениями, которые ничем не заканчиваются. На финальном этапе обязательно должны летать вертолеты и грозно ходить люди с оружием "в полном обвесе", водить "пленных" в наручниках — это шок.

Систематически запугиваешь ревизоров — все должно быть грозно и неконкретно — чтобы боялись все, в том числе и свои (прежде всего – свои)! Это трепет. Параллельно закидываешь окружающих безумной статистикой и фактажем (не бойся переборщить, чем больше неправды – тем глубже шок и ближе апатия)", – отметил Бортник.

По мнению политолога, в итоге – никто не вспомнит о данных обещаниях.

"Можно избежать ответов о резонансных делах — Майдан, Одесса, Илловайск, Шеремет и Бузина, Грабовский и Вороненков, Княжичи, обвинения Гонтаревой и Супрун, коррупция во власти, конфликт с НАБУ, погромы СМИ и просто погромы…. ни одного резонансного завершенного дела за 1 год и сотни миллионов гривен. Отчет пережили, но как с такой прокуратурой жить дальше?" — резюмировал эксперт.

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