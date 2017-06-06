Бортник: свободы слова в Украине сегодня просто нет

Анна Лаба, РИА Новости Украина

В Украине 6 июня отмечается День журналиста. Однако со свободой прессы в нашей стране дела обстоят отнюдь не блестяще. В Рейтинге свободы прессы-2017 Украина заняла 102 место из 180 стран. Среди постсоветских стран у Украины не наихудшие позиции, однако до уровня свободы слова европейских соседей нам еще далеко.

"Международные рейтинги показывают, что страна особого прогресса в свободе прессы не достигла, даже по многим направлениям наблюдается регресс в этой части. Очевидно, что классической, в полном понимании, свободы слова сегодня в Украине нет. Есть попытка манипулирования информационными инструментами в рамках общей борьбы за власть и на центральном, и на региональном уровне", – сказал политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в комментарии РИА Новости Украина.

По его словам, сегодня средства массовой информации в Украине находятся в еще более сложном положении, нежели три года назад: по нескольким причинам.

"Первая причина – давление власти. Это темники, работа с собственниками, разного рода "маски-шоу" и все остальное.

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Второе — это использование правых радикалов как инструмента подавления свободы слова и оппозиционной политической ниши. Мы видели поджоги каналов и нападение на многие СМИ, мы видели многочисленные убийства журналистов. Так, как журналистов убивали за последние три года, не убивали никогда в украинской истории, причем убивали абсолютно безнаказанно – и Шеремета, и Бузину, и многих других.

И третья составляющая – это деньги. Сегодня общество и экономика стали еще беднее, количество рейтинговых медиа уменьшилось, контроль за деньгами еще больше. Страна находится в информационном кризисе: у нас массово закрываются политические шоу, у нас позакрывались целые телеканалы. Где сейчас Шустер? Где теперь "Черное зеркало"? В стране не стало такого жанра, как качественное политическое шоу. Говорят, что практически на каждом СМИ есть так называемые "смотрящие" от власти", – пояснил Бортник.

Исходя из вышеизложенного, политолог пришел к выводу, что свобода словам сегодня в Украине – абсолютно управляема и контролируема.

"В результате чего в эфирах не звучат многие ключевые темы – социальные, экономические, антикоррупционные, в эфирах не присутствуют многие оппозиционные спикеры, или присутствуют в очень ограниченном объеме. Война, плюс тотальная коррупция, плюс абсолютная циничность наших новых политиков привели к тому, что о свободе слова сегодня можно только мечтать, но о ней достаточно сложно говорить", – подытожил Бортник.