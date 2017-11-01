Торговые войны Украина-Россия: кому это невыгодно?

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Россия откажется от украинского сала?

Москва расширяет список товаров, которые подпадают под действие продуктового эмбарго. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства 27 октября.

В перечень товаров, на которые распространяется запрет на поставки из-за рубежа, включены живые свиньи (за исключением чистопородных племенных животных), а также отдельные виды пищевых субпродуктов и жиров домашней птицы, крупного рогатого скота, лошадей, овец и коз. Как отмечается в постановлении, ограничения "не скажутся на обеспечении внутренних потребностей России".

По словам вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, расширение эмбарго направлено против "серых" каналов поставок, поскольку такие каналы использовались для ввоза одних товаров под видом других.

Стоит напомнить, что Россия ввела продуктовое эмбарго в 2014 на страны, которые применили против нее санкции. Запрет на поставки продукции "санкционных" стран в Россию действует до 31 декабря 2018 года.

В продуктовое эмбарго попали мясная, рыбная и молочная продукция, а также овощи и фрукты из США, стран ЕС, Канады, Австралии, Норвегии, Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейна, и конечно же, Украины. В сентябре 2016 года в перечень запрещенных продуктов внесли соль. До недавнего время украинские поставщики контролировали половину поставок поваренной соли в Россию.

Последствия эмбарго негативно отразилось на торговле Украины и России. Однако последствия для экономик были разные. Если доля Украины в российской внешней торговле составляла всего 7%, то доля России в украинской внешней торговле достигала 40%. В РФ, к примеру, поставлялось треть аграрной продукции, причем, это была готовая продукция, а не сырье, которое преимущественно, поставляется в ЕС. Не удивительно, что санкции и контр санкции негативно отразились именно на представителях украинского АПК, которые поставляли в Россию широкий спектр товаров.

"С Россией действуют ограничения по торговле, в частности действует эмбарго по поставкам продукции в Россию, вначале на уровне Россельхознадзора, потом было принято в 2016 году и продолжает действовать действовать до сих пор. Теперь каждый потребляет свое. В результате действий ограничений в течение 2014-2015 годов производство продуктов питания сокращалось, потому что внутренний рынок не мог столько потребить. Производители частично закрылись, частично компенсировали потери рынком Ближнего Востока и Азии, а также европейским рынком", — заявил РИА Новости Украина генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

После закрытия российских границ перенасыщения на внутреннем рынке не произошло. Продукты питания в Украине не подешевели, а наоборот, подорожали. Аграрии сократили производство товаров для РФ или перенаправили экспортные потоки в другие страны, украинский потребитель от закрытия российского рынка никак не выиграл.

Продуктовое эмбарго негативно отразилось и на российском рынке. В 2014 году инфляция оказалась максимальной с 2008 года и достигла 11,4%, а в 2015-м обновила максимум, составив 12,9%.

ВТО как арена борьбы

Москва и Киев, набив шишки на санкционной войне, пытаются найти правду в ВТО, членами которой они стали несколько лет назад. Позиция сторон одинаково нелогичная. Украина пытается возвратить торговые преференции, потерянные в 2014 году, при этом, называет Россию страной-агрессором, что входит в диссонанс с требованиями вернуть торговлю с "агрессором" на доконфликтный уровень. Россия, в свою очередь, усиленно делает вид, что с Украиной нет никакого конфликта в торговой сфере, хотя на деле, всячески ограничивает импорт украинской продукции.

В своей торговой войне Киев нашел союзника в лице Брюсселя, ведь Евросоюз также подал в ВТО на действия Москвы. В августе 2016 года панель арбитров ВТО в целом поддержала иск Евросоюза и признала, что большая часть ограничений, введенных РФ, противоречат ее обязательствам в ВТО. В сентябре РФ подала апелляцию на решение ВТО, однако в конце февраля 2017 года организация отклонила апелляцию. При этом, Министерство экономического развития РФ сообщило, что данное решение не приведет к возобновлению ввоза в Россию свинины из Евросоюза, который запрещен в рамках продовольственного эмбарго.

Как показала судьба российско-европейской тяжбы в ВТО, Москва может обходить решения органов ВТО, вводя санитарные и фитосанитарные запреты на продукты питания под видом защиты здоровья своих граждан, и противостоять этому в международных структурах почти невозможно.

А между тем, Киев подал на Москву уже третий иск (ВТО) в знак протеста против дискриминаций на российском рынке. Причиной очередного иска является ограничение Россией импорта украинских соков, пива, кондитерских изделий, обоев, говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины.

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В министерстве уверены, что из-за решений Роспотребнадзора экспорт украинских соков в РФ упал с 72 миллионов долларов в 2013 году до 400 тысяч долларов в 2017 году. Экспорт кондитерской продукции снизился с 482 миллионов долларов США до 663 тысяч долларов. Экспорт пива упал с почти 400 тысяч долларов в 2013 году до 400 долларов в 2015 году (то есть, обнулился). Экспорт обоев сократился с 201 миллиона долларов в 2014 году до 66 миллионов долларов в 2015 году и 26,6 миллиона долларов за первое полугодие 2017 года.

Таким образом, по основным позициям украинского экспорта в РФ произошел многократный обвал, по ряду товарных позиций они вовсе просто обнулились. Там, где украинские производители зарабатывали сотни миллионов долларов, теперь они получают, в лучшем случае, сотни тысяч долларов.

Как сообщала торговый представитель Украины в ВТО Наталья Микольская в интервью "Зеркалу Недели", во Всемирной торговой организации на данный момент рассматривается четыре спора между Украиной и Россией: в двух из них Украина выступает истцом, а еще в двух – ответчиком.

В частности, Киев подал иск по дискриминации на рынке железнодорожного сообщения и вагонов. Решение по нему ожидается в апреле 2018 года. Второй иск Украины касается запрета транзита, однако дело затягивают. Россия, в свою очередь, подала иск на антидемпинговые меры относительно импорта нитрата аммония. Сейчас это дело находится в стадии рассмотрения, решение можно ожидать не ранее первого квартала следующего года. Второй иск РФ является комплексным и касается санкций и массы прочих ограничений, в том числе – украинских мер по "противодействию агрессии".

"Российская сторона сознательно затягивает процесс разными процессуальными уловками, начиная с назначения арбитров. К сожалению, РФ не позволяет нам двигаться так быстро, как мы хотим. С другой стороны, мы заинтересованы не в скорости рассмотрения, а в том, чтобы группа экспертов детально рассмотрела нашу доказательную базу. А она, поверьте, большая — ограничения продолжались не один год и носили системный характер, дело включает большое число технических вопросов по безопасности, например. Поэтому мы как никто заинтересованы, чтобы эксперты ВТО в этом разобрались, не спеша", — заявила Микольская.

По ее словам, в ВТО затягивают процесс по тяжбам к РФ. В частности, группа экспертов по иску была создана всего через 9 месяцев после подачи иска. Торговый представитель Украины в ВТО озвучила довольно странную позицию Киева по торговой войне с Москвой. С одной стороны, она признала, что украинская и российская стороны проводят между собой консультации относительно снятия ряда торговых барьеров, пытаясь найти компромисс. С другой стороны, Киев постоянно требует у ВТО признать "торговую агрессию" России.

"Мы неоднократно поднимали в ВТО вопрос торговой агрессии РФ, начиная с комитетов и заканчивая заседанием генерального совета ВТО, годовым в том числе. К сожалению, все наши заявления, несмотря на то, что их поддержали другие члены ВТО, не привели к тому, что Россия устранила эти ограничения. Если она это сделает, мы рассмотрение споров прекратим. Наша цель — не победа ради победы, а отмена необоснованных ограничений", — отметила Микульская.

Украина в проигрыше

Торговые войны с северным соседом не только не усилили, но и ухудшили экономическую безопасность Украины. Если ранее мы продавали в Россию огромное количество пищевой и аграрной продукции, то теперь такой экспорт упал до минимума, что сдвинуло баланс в торговле в сторону России. Отрицательное сальдо в торговле с РФ составило 1,5 млрд. долларов.

Экономическая зависимость Украины от России благодаря действиям "патриотов" еще больше усилилась. Теперь мы закупаем в огромных масштабах не только газ, нефть и нефтепродукты, но и минеральные удобрения и уголь (как газовой группы, так и антрацит).

"Мы потеряли 20% нашей промышленности, конечно, это огромная по масштабам потеря. Любая потеря производства влияет на экспорт, потому что или эти предприятия сами являются экспортерами, или они производят и поставляют составляющие для экспортеров, или они предоставляют им логистические услуги. Это также значительная часть экспорта, кстати, о которой все забывают. Все это тоже было утрачено. На самом деле мы четко не знаем, насколько пострадал экспорт, потому что это комплексные потери для экономики. Реально их отражает падение ВВП. Если вспомним, экспорт падал в течение двух лет, причем у нас было огромное падение в физических величинах — штуках, тоннах и т.п. А к этому еще добавились запреты транзита, фитосанитарные ограничения и другие искусственные барьеры. Понятно, что быстро восстановиться будет очень сложно. Именно поэтому мы так много внимания уделяем отстаиванию наших прав в ВТО", — отметила украинский торговый представитель в ВТО.

Если Россия нашла замену поставкам украинской агропродукции, увеличив закупки аналогичных товаров в Беларуси, Молдове, Турции и других странах, то Украина не может никак избавиться от закупок российских энергоносителей. Организованная государством блокада ОРДЛО привела к тому, что страна лишилась необходимого для наших ТЭЦ антрацита. А подорожание газа привело к тому, что производство минеральных удобрений (70% себестоимости продукции) стало невыгодным, в результате чего остановилось ряд химических предприятий, поэтому пришлось переходить на российские минудобрения. Даже в случае организации "активистами", а вслед и государством полной блокады торговли с "агрессором" Украине придется все равно покупать российские энергоносители, поскольку они банально дешевле и их легче транспортировать.