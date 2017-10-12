Оборот торговли между РФ и Украиной в январе-августе существенно вырос

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Оборот внешней торговли между Россией и Украиной в январе-августе 2017 года составил 7,725 миллиарда долларов, показав рост на 24,7% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

Экспорт из РФ в Украину составил 4,678 миллиарда долларов (рост на 23,4%), импорт РФ из Украины — 3,047 миллиарда долларов (рост на 26,8%).

Доля Украины в общем обороте внешней торговли РФ в январе-августе не изменилась в годовом выражении — 2,1%.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявила, что гражданам Украины опасно выезжать на работу в Российскую Федерацию. Лутковская добавила, что тот, кто едет в Россию должен осознавать риски.