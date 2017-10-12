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    Экономика

    Оборот торговли между РФ и Украиной в январе-августе существенно вырос

    (обновлено: )19703
    Согласно данным Федеральной таможенной службы России, экспорт из РФ в Украину составил 4,678 миллиарда долларов, рост на 23,4%.
    Денежные купюры и монеты России и Украины
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Оборот внешней торговли между Россией и Украиной в январе-августе 2017 года составил 7,725 миллиарда долларов, показав рост на 24,7% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина
    Бортник: Европа ослабла, судьбу Украины решают РФ и США

    Экспорт из РФ в Украину составил 4,678 миллиарда долларов (рост на 23,4%), импорт РФ из Украины — 3,047 миллиарда долларов (рост на 26,8%).

    Доля Украины в общем обороте внешней торговли РФ в январе-августе не изменилась в годовом выражении — 2,1%.

    Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявила, что гражданам Украины опасно выезжать на работу в Российскую Федерацию. Лутковская добавила, что тот, кто едет в Россию должен осознавать риски.

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