Торгпред Украины Микольская об "экономической агрессии" РФ

Задача иска Украины против России в рамках ВТО — показать миру, что торговые ограничения являются частью агрессии РФ, так как кроме военного, эта она осуществляет на Украину еще и мощное экономическое давление, заявила заместитель министра экономического развития и торговли, торговый представитель Украины Наталья Микольская.

"К счастью, так сложилось исторически, что Украина никогда не была государством-агрессором, а также никогда не имела претензии к территориальной целостности своих соседей. Поэтому заявлять о том, что украинский транзит товаров через территорию Российской Федерации на территорию третьих стран может представлять угрозу нацбезопасности России — это просто смешно", — отметила Микольская в эфире телеканала ZIK.

По ее словам, в своем иске против России Украина отмечает, что транзит является неприкосновенной свободой в рамках ВТО, и, соответственно, Россия не имела никаких оснований вводить такие ограничения.

"То же самое касается украинских вагонов и вагоностроительного оборудования. Эти ограничения, по сути, были введены гораздо раньше, чем началась военная агрессия России. Это говорит о том, что такие ограничения имели целью только одно — понимая, что украинский вагоностроительный экспорт на территории России составлял основную часть украинского экспорта, Россия еще тогда начала экономическую агрессию против Украины, поскольку лишила государство поступления валютной выручки", — отметила замминистра.

Микольская уверена, что это все является частью торговой агрессии России, поэтому Украина имеет все основания оспаривать действия соседа в рамках ВТО.

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"Мы считаем, что наша позиция обоснована, а также рассчитываем, что Украина победит в этих спорах. Очень важно для нас, чтобы орган по урегулированию споров ВТО в своем решении признал, что России необходимо прекратить применять ограничения против Украины", — пояснила торговый представитель.

Россия с 1 января 2016 года ввела запрет на транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки с Украины, в отношении которых в РФ применяются ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от нуля, а также товаров, включенных в "санкционный" перечень.

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С 1 июля 2016 года, согласно указу президента РФ, этот запрет был расширен в отношении таких товаров с Украины, идущих в Казахстан и Киргизию через территорию РФ. Киев после этого обвинил РФ в блокировании транзита украинских товаров по российской территории и нарушении норм ВТО.