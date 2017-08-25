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    Украина подаст в ВТО иск к России по аграрной продукции

    (обновлено: )26406
    Как сообщила торговый представитель Украины Наталья Микольская, четвертый иск в ВТО к Российской Федерации, который касается ограничений по аграрной продукции, подадут в ближайшее время.
    ВТО
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    КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Украина. Украина готовит четвертый иск в ВТО к Российской Федерации. Иск касается ограничений по аграрной продукции. Об этом сообщила торговый представитель Украины Наталья Микольская.

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    Как сообщается, представление будет внесено в ближайшее время.

    "Мы завершаем работу по подаче иска в ВТО по сельскохозяйственной продукции, это является для нас важным моментом. Мы планируем подать (иск — ред.) в ближайшее время", — сказала Микольская журналистам в пятницу.

    Она отказалась уточнить конкретные виды сельскохозяйственной продукции, которых будет касаться иск, сославшись на конфиденциальность этой информации при подготовке исковых требований.

    Ранее сообщалось, что во Всемирной торговой организации (ВТО) состоялись консультации по иску России к Украине в связи с ограничениями ответчика на импорт ряда российских товаров.

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