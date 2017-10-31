Вечный вопрос: почему в Украине олигархи богатеют, а население беднеет

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Более десяти лет аналитики инвестиционной компании Dragon Capital ежегодно подсчитывают стоимость активов самых богатых украинцев. Полученные данные публикуются сейчас в журнале "Новое время".

Если еще в прошлом году украинские олигархи стремительно беднели, то в 2017, согласно последнему рейтингу, представители "Золотой Сотни" вдруг стали богатеть.

Первая десятка самых богатых украинцев

На первом месте в ТОП-100 самых богатых украинцев, как и в прошлом году, — олигарх Ринат Ахметов. Его состояние оценивается в $6,9 млрд. и цена его активов за год выросла на 68 %. В прошлом году состояние Ахметова, контролирующего "ДТЭК" и "Метинвест" уменьшилось на 8%. Тогда это объяснялось тем, что самое негативное влияние на стоимость активов оказывает война на востоке Украины, учитывая то, что предприятия Ахметова находятся в зоне АТО. Речь идет об электростанциях "ДТЭК", сталеплавильных комбинатах "Метинвеста". В этом же году, несмотря на блокаду Донбасса и утрату контроля за частью своих предприятий, стоимость активов Ахметова выросла.

Вторую строчку рейтинга занял владелец "Интерпайп" Виктор Пинчук — $1,4 млрд, +13%. Сферой деятельности бизнесмена заявлена металлургия. По итогам 2016 года суммарная доля продаж труб "Интерпайпом" на трех приоритетных экспортных рынках — Европы, Америки и БВиА — впервые превысила 50%. Кроме того, Пинчуку и его жене Елене принадлежат 4 ведущих телеканала страны — СТБ, "Новый", ICTV и QTV, которые входят в группу StarLightMedia. В прошлом году в сравнении с 2015 годом стоимость активов Пинчука упала 19%.

Владелец "Ferrexpo" Константин Жеваго с активами в $1,4 млрд замыкает тройку богатейших украинцев. Его активы выросли за год на 209%, что позволило ему совершить головокружительный взлет сразу в тройку лидеров. В прошлом году Жеваго занимал лишь 13 место в "Золотой Сотне". Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР.

Далее в рейтинге расположился основной владелец Смарт-Холдинг Вадим Новинский ($1,2 млрд, +113 %). Новинский владеет активами в нескольких ключевых отраслях экономики — горно-металлургическом комплексе, судостроении, АПК, строительстве и производстве стройматериалов, финансовом секторе, машиностроении. Активы Новинского демонстрируют завидный рост, поскольку в прошлом году он потерял 23% их стоимости.

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Президент Украины Петр Порошенко сместился за год с четвертого места на пятое. Стоимость его активов в этом году оценили в $1 млрд. И если в прошлом году Порошенко потерял 3%, то в этом году наверстал упущенное — плюс 7%.

Совладельцы "Приват групп" Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов стали единственными в первой десятке, чьи активы "похудели". Коломойский потерял 11%, и стоимость его активов оценивается в $1 млрд, а Боголюбов пострадал чуть меньше — его активы обесценились на 9% и были оценены в $763 млн. Стоит отметить, что в прошлом году Игорь Коломойский потерял 41%.

Замыкают первую десятку самых богатых украинцев Дмитрий Фирташ ($746 млн, +14%), Юрий Косюк ($693 млн, +10%), Александр и Галина Гереги ($688 млн, +5%).

Все дело в мировой конъюнктуре

Экономический эксперт Виктор Скаршевский объясняет рост стоимости активов украинских олигархов сырьевой направленностью украинской экономики — цены на сырье в этом году существенно выросли, особенно на руду и металл. По его мнению, к этому рейтингу нужно относиться очень условно, особенно к абсолютным цифрам, поскольку в Украине не существует фондового рынка, и никто не знает реальную стоимость активов.

"Цены растут — выручка растет, и по своей методологии (опять же к тому, как считают может быть много вопросов) Dragon Capital посчитал, что и капитализация этих активов выросла. Все объясняется очень просто: монопольные рынки и мировая конъюнктура на сырьевые товары улучшилась. Это касается активов Жеваго и активов Ахметова — металлургия, горно-рудные предприятия. Для Ахметова это еще и всем известная формула Роттердам+ для ДТЭК: доходы резко увеличились, потому что себестоимость намного ниже, чем цена, по которой они могут продавать свой уголь. Но это еще раз доказывает, что можно расти, если только ты работаешь на монопольном рынке. Это, в первую очередь, энергетический рынок и тот, где все зависит от регулятора — если он к тебе лоялен, то можно зарабатывать очень много денег, несмотря на то, идут ли военные действия", — говорит Скаршевский.

Кроме того, разбираясь, как в стране, где четвертый года продолжаются вооруженный конфликт, и экономика не демонстрирует высоких темпов роста, необходимо помнить, что те, кто попадает в ТОП-100 самых богатых людей, не держат своих активов в Украине. Их активы диверсифицированы, и давно вышли за рамки отдельно взятой страны.

"Если в Украине стоимость активов не очень активно поднималась, хотя и немного увеличилась, то активы, находящиеся за пределами страны, росли куда более высокими темпами. И это совершенно обосновано. Если посмотреть по развивающимся странам, которые находятся в той же группе, что и Украина, то там на протяжении этого года был тренд на рост активов как минимум в 5-10%, а по некоторым экономикам даже больше 10%. В развитых экономиках наблюдался рост стоимости активов приблизительно такого же уровня — 5-10%. И это подтверждается показателями международного фондового рынка", — поясняет исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

Истинной цены не знает никто

При этом остается открытым вопрос, как выросли в цене активы, которые находятся в Украине. Возможно, они тоже выросли в цене, однако это очень трудно проверяемая цифра.

"Объявленная стоимость активов в Украине может ровным счетом ничего не означать, поскольку ты можешь сколько угодно говорить, сколько стоит твой актив, но если ты его не можешь продать, значит, он ничего в общем-то и не стоит. Поэтому украинские величины скорее предположительны, нежели реально подкреплены. В ситуации, если кто-то из богатейших людей захочет выйти из своих украинских активов, это не будет легко. И стоимость этого актива будет гораздо ниже, чем та, которая задекларирована", — поясняет Устенко.

Эту ситуацию наглядно демонстрирует неудачная попытка продажи корпорации Roshen, (если принять на веру, что президент действительно намеревался расстаться со своими активами). Порошенко сам заявлял, что в условиях войны очень сложно найти покупателя, поскольку иностранные покупатели боятся инвестировать в Украину и заключать какие-либо сделки по приобретению активов. По оценкам инвестбанкиров, продавай Порошенко Roshen сразу после выборов, то он вряд ли выручил бы больше миллиарда долларов, а дисконт составлял бы от 250 до 900 млн долл. Сейчас же стоимость актива упала еще больше – в стране идет война, а инвестклимат очень непривлекателен.

Страшно далеки они от народа

При этом не стоит надеяться, что улучшившиеся дела олигархов как-то повлияют на благосостояние простых украинцев.

"Это трагедия для Украины: когда твой "собственный" олигарх, именно олигарх, от которого зависят изменения в этой стране, похоже, не особенно верит в эту страну, поскольку часть своих активов выводит из страны. Это значит, что такой олигарх будет менее активно лоббировать, например, вопросы улучшения качества бизнес-климата в стране, потому что это единственное, что может потом повлиять потом на оценку активов — чем более качественный инвестклимат, тем выше оценка стоимости. А для украинских олигархов, получается это не так важно, как если бы все активы были сосредоточены здесь, и олигархи полностью бы зависели от этой страны. И это вызывает огромное сожаление", — говорит Устенко.

Что касается простых украинцев, то за последний год их заработная плата увеличились не столь существенно, а цены при этом растут большими темпами, чем прогнозировалось. В то время, когда олигархи богатеют, обычные украинские семьи становятся все беднее. Как свидетельствует официальная статистика, объем розничной торговли в январе–сентябре 2016 года в фактических ценах составлял 829,8 млрд грн ($ 32,4 млрд). А за январь-сентябрь 2017 года – 578 млрд грн ($ 22,3 млрд). То есть, розничная торговля обвалилась на треть. А это значит, что украинцы в этом году смогли купить на треть меньше, чем купили в 2016-ом. И если сюда добавить инфляцию в 16%, то это значит, что люди за год обеднели почти на 40%. И это только за год.

При этом стоит напомнить, что за январь–сентябрь 2013 года объем розничной торговли исчислялся суммой в 638,1 млрд грн ($ 80 млрд) при курсе доллара 8 грн и годовой инфляции 0,5%. То есть четыре года назад украинцы тратили на себя в четыре раза больше, чем сейчас.

"Глава МВФ Кристин Лагард, выступая в Гарварде несколько недель назад, сказала, что "очень мало контролирует практически все". Она говорила в целом о мире, но это более чем актуально для экономик с высоким уровнем риска, к которым относится Украина. В Украине диспропорции становятся все нагляднее: в то время, как большая часть населения продолжает себя чувствовать крайне крайне плохо, те, кто все контролирует, начинают себя чувствовать достаточно неплохо. Опять-таки к огромному сожалению, потому что это еще раз подтверждает, что те, от кого зависят изменения, похоже, не очень-то мотивированы на эти изменения", — заключил Устенко.