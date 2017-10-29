Украинцы, готовьтесь. Отопительный сезон в режиме экономии

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос столицы

Уже 700 дней Украина не импортирует газ из Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе "Укртрансгаза". В то же время там подчеркнули, что сейчас газ импортируется из стран ЕС.

За все это время, то есть за 700 дней, из стран ЕС было импортировано почти 23 миллиарда кубов голубого топлива для потребностей украинцев. Сейчас основные поставщики газа в украину — Словакия, Венгрия и Польша.

Также в "Укртрансгазе" сообщили, что Украина прекратила закачку газа в подземные газохранилища. По состоянию на 25 октября объем голубого топлива в украинских газохранилищах составил почти 17 миллиардов кубометров. Таким образом, на сегодня украинские подземные газохранилища заполнены на 54%.

О том, хватит ли нынешних запасов газа на отопительный период, в эфире радиостанции Голос столицы рассказал член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

(текст публикуется на языке оригинала)

Як би ви оцінили ресурси газу в підземних сховищах в масштабах країни для проходження опалювального сезону?

— Цього цілком достатньо, 17 мільярдів в принципі достатньо для того, щоб гарантувати транзит російського газу в ЄС. Насправді, Україні при нинішньому споживанні з боку промисловості газу в першу чергу, населення майже не скоротило споживання газу і теплокомуненерго, то нам вистачає в принципі запасів газу на рівні 13-14 мільярдів кубометрів. Тобто ці додаткові 3-4 мільярди, це так звана подушка, яка використовується під час гарантій транзиту газу російського в ЄС.

І хотів би звернути увагу на те, як помінялася легенда у "Нафтогазу". В минулому році "Нафтогаз" не закачав 17 мільярдів, він фактично відмовлявся виконувати рішення Кабміну, вимоги ЄС, Єврокомісії, а апелював до того, що вистачить і 14-15 мільярдів.

В цьому році, фактично, виходить додатково більше купили газу і треба розуміти, що тим самим дали додатково заробити міжнародним трейдерам, у яких Україна закуповує газ, використали кредит ЄБРР на ці цілі. Тобто фактично, знову ж таки, на цьому, не хочеться казати таке слово, але нажилися міжнародні компанії, трейдери і банки. Тому з одної сторони є плюси, з іншої сторони є мінуси.

В принципі, для опалювального сезону цього цілком достатньо, треба розуміти, що головна проблема полягає в тому, що на сьогодні припинили закачку газу і почали відбирати вже газ.

Почався опалювальний сезон і головною проблемою залишаються борги теплокомуненерго перед "Нафтогазом", а це відповідно борги держави за субсидії перед теплокомуненерго і перед облгазами, в тому числі. Тому, на жаль, однозначно сказати, що все буде добре в опалювальному сезоні з точки зору газової частини, тобто запасів газу, боргів за газ теплокомуненерго, так сказати однозначно не можна.

Тому що, що це означає для звичайних мешканців в першу чергу? Це означає те, що будуть економити газ для виробництва тепла і менше давати тепла в будинки. Це вже відчувається останні три роки.

Кожен опалювальний сезон, особливо остання зима, 2016-2017 року опалювальний сезон, попередній, вона продемонструвала, коли вже зима була така нормальна, тобто не тепла, були морози, були холодні періоди, і у людей не було дуже тепло вдома. Тобто теплокомуненерго постачали менше тепла. Особливо це по дитячим садочкам відчутно, лікарням, ті люди, які працювали раніше, самі порівнюють і згадують, що років 10 назад, 5 років назад, було тепліше.

Тому, на жаль, я думаю, що просто людям треба готуватися до того, що буде такий режим економії, більш суттєвий. Оце такі фактори стосовно газового блоку.

Ви сказали, що населення не скоротило споживання, хоча в уряді закликали саме до цього.

— Ні, абсолютно не скоротилося. Тут треба розуміти, що головне споживання газу з боку населення відбувається, власне, в опалювальний сезон, тобто це приватні будинки. Бо теплокомуненерго забезпечують житловий фонд в містах, тобто багатоквартирні будинки.

От вони споживають всі разом, і населення в містах, яке має автономне опалення, газові колонки, вони споживають стабільно 12 мільярдів кубометрів в рік. Це вже з урахуванням того, що відпав обсяг споживання, який був на Донбасі, тому що там йде газ окремо з Росії, напряму, і Крим, який також де-факто не належить сьогодні Україні. Тому ті обсяги відпадають. І от 12 мільярдів в рік ми стабільно споживаємо цей газ.

Тому економії дійсно, на жаль, ніякої не відбулося, і в принципі не могло відбутися, тому що всі, хто хотів зробити якісь кроки, утеплити будинок, поміняти обладнання, котел краще поставити, вони всі це зробили ще до 2014 року, коли навіть були і фінансові можливості кращі у людей.

Гірша ситуація, до речі, у вугільному блоці сьогодні, тому що насправді запасів вугілля набагато менше, а електроенергія, яка використовується в роботі теплокомуненерго в тому числі і населення.

От я чому згадав про те, що менше тепла виробляють, люди підігрівають електроенергією, ставлять обігрівачі масляні, інші радіатори, і це падає додаткове навантаження на енергомережу. А ми бачимо, що з вугіллям величезні проблеми. Мали накопичити 3,5 мільйони тонн вугілля, в результаті накопичили заледве 1,3 мільйон тонн, які є сьогодні на складах, і газової групи, і антрациту. І де брати цей дефіцитний ресурс — незрозуміло, тому що вже навіть не тільки антрацит ми змушені імпортувати з ПАР, з США, вже і газову групу вугілля ДТЕК буквально днями привезли, і далі ще планують привезти кілька партій газової групи вугілля. Тобто те вугілля, про яке завжди уряд говорив, що у нас його достатньо, ми можемо до нього апелювати, ми можемо на нього сподіватися.

І все впирається, знову ж таки, в те, що має функціонувати ринкова система. Тобто не може бути такого, що якщо немає того вугілля в Україні, його треба привезти з-за кордону, і його не можна тут продати потім дешевше на 500 гривень, на 1000 гривень.

Мається на увазі, ТЕС не може продати потім електроенергію дешевше. Тому тут все буде впиратися в те, наскільки уряд буде дійсно виконувати свої наміри, реалізувати концепцію вугільного ринку. Вслід за газовим ринком, який є, коли ми прив'язані до ціни газу в Європі, тобто функціонує суперечлива формула згідно постанови 187 уряду. Але це такий газовий ринок.

Тобто водночас чому на вугільному ринку цього не має бути, це, напевне, вже більше політичний аспект.

Як імпорт вугілля все може відобразитися на споживачах?

— Дуже дивно часто чути апеляції політиків, різних громадських активістів до того, що від того, що здорожчає вартість вугілля, відповідно, здорожчає і виробництво єлектроенергії ТЕС, може постраждати населення.

Населення як раз абсолютно ніякого відношення до цього не має. Тому що, в принципі, тарифи не підвищують на електроенергію поки що. Тобто завершився етап підвищення весною цього року. І якщо буде підвищення тарифів на електроенергію, то воно може стосуватися тільки промисловості.

Більше того, треба розуміти, що в балансі виробництва електроенергії вугільна група важлива, тому що вона виконує роль маневрених потужностей. Вона займає всього на всього 25%, стільки фактично електроенергії виробляється з вугілля. І дефіцитна група — антрацит до 5% впливає на енергобаланс.

Тобто навіть якщо там відбувається підвищення вартості електроенергії для промисловості, то вона не відобразиться жодним чином на населенні, і в принципі, на категоріях, які виробляє ця промисловість. Немає значення, чи це одяг шиють, чи хліб печуть, чи молоко роблять, чи ще щось інше. Тому це до певної міри, на жаль, стало такою черговою темою для спекуляцій.

Але проблема в тому, що цей дефіцит вугілля, який є, антрациту в першу чергу, потрібен для того, щоб проходити цей же ж опалювальний період. Тобто щоб не було ніяких зривів з боку ТЕС, а вони сьогодні фактично всі працюють на піку.

Газова група, антрацит практично мінімально використовуються, тому що їх запаси малі. Треба, щоб, теплокомуненерго мало електроенергію і населення могло у випадку, якщо там включає обігрівач, мало цю електроенергію, а не відключалося автоматично. Тобто це вже не буде залежати від споживача чи від обленерго, чи від "Укренерго". Це просто зробить робот фактично, диспетчер, який автоматично це зробить, відімкне систему, коли напруга буде падати нижче норми.

Тому, на жаль, поки що вугільний аспект, вугільний блок — слабкий ланцюжок. Для цього треба просто далі імпортувати вугілля. Ми бачимо, що, на жаль, це така от вже стала чергова імортозалежність України. І для того, щоб потім уникнути цього, треба дійсно розвивати власну вугільну галузь.

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В то же время председатель наблюдательного совета "Киевэнерго" Иван Плачков считает, что "Нафтогаз" может прекратить подачу газа из-за долгов теплокоммунэнерго.

А эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в свою очередь заявляет, что в новом отопительном сезоне Украине нужно делать упор на уголь, а не на газ.