Хроника 16 октября: захват "вертолетной площадки Януковича", задержание убийц "Моторолы"

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В понедельник, 16 октября, по делу о коррупции в Минобороны был задержан инвестор "Трейд Коммодити", тело экс-старшины батальона "Азов" нашли под Харьковом, а в ДНР заявили о задержании подозреваемых по делу о гибели "Моторолы". Помимо этого на Мальте взорвали авто журналистки, писавшей про панамские оффшоры. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Захват "вертолетной площадки Януковича"

Националисты захватили здание выставочного центра "Парковый" в центре Киева, где находится так называемая вертолетная площадка экс-президента Украины Виктора Януковича, заявила партия "Национальный корпус". Представители "Национального корпуса" и ВО "Свобода" потребовали национализировать "вертолетную площадку" и провести открытый конкурс по целевому назначению сооружения.

Тело экс-старшины батальона "Азов" нашли под Харьковом

Виталий Княжеский (позывной "Витус"), который был одним из старшин первого состава батальона "Азов", найден мертвым в лесу под Харьковом; полиция предполагает самоубийство, но заведено уголовное дело по статье об убийстве. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук. По его данным, Княжевский был одним из активистов организации "Патриот Украины".

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В ДНР заявили о задержании подозреваемых по делу о гибели "Моторолы"

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что были задержаны подозреваемые в причастности к гибели командира ополчения Арсена Павлова с позывным "Моторола", который погиб в октябре 2016 года. В ДНР считают, что Павлов погиб в результате теракта, организованного украинскими спецслужбами.

Киев под контролем

На странице "Национального корпуса" в Facebook сообщается со ссылкой на очевидцев, что въезды в столицу находятся под контролем правоохранителей накануне акций протеста 17 октября. В сетях пишут, что полиция массово останавливает автобусы, которые едут в столицу. В самом Киеве с 6 утра вторника перекрыты улицы центра города. В АП объяснили, что усиленные меры безопасности в центре столицы связаны с визитом в Украину президента Мальты.

Скандал с "Трейд Коммодити"

Сотрудники НАБУ задержали бизнесмена Владимира Трофименко, который является одним из инвесторов компании "Трейд Коммодити". Позже детективы НАБУ сообщили ему о подозрении. По версии следствия, задержанный по предварительному сговору со служащими Минобороны Украины совершишил преступление, в результате которого государству нанесен ущерб в сумме более 149 миллионов гривен.

На Мальте взорвали авто журналистки, писавшей про панамские оффшоры

На Мальте в понедельник, 16 октября, неизвестные взорвали автомобиль журналистки Дафны Каруаны Галиции, которая была соавтором коррупционных расследований в рамках проекта Panama Papers. Сообщается, что в результате взрыва 53-летняя журналистка погибла. Отмечается, что Галиция была одним из самых известных расследователей коррупционных дел.

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Португалия в огне

Число погибших в результате лесных пожаров, бушующих в Португалии и испанском автономном сообществе Галисия, увеличилось до 35 человек. Сейчас в Португалии активными остаются 108 очагов пожаров, стихийное бедствие ликвидируют 5 тысяч пожарных. В центральной и северной частях страны объявлен "красный", максимальный, уровень опасности, сообщила директор португальской службы Гражданской защиты Патрисия Гаспар.

Китайская космическая станция сошла с орбиты и падает на Землю

Космическая станция Китая Tiangong-1 сошла с орбиты и теперь ее обломки падают на Землю, что может нанести серьезный урон. Отмечается, что модуль весит около 8,5 тонн и рухнет на поверхность Земли через несколько месяцев. Ожидается, что часть Tiangong-1 должна сгореть в атмосфере Земли. Тем не менее, ее обломки, весом не менее 100 килограммов каждый, достигнут земной поверхности, и нанесут значительный урон.

Всемирный день продовольствия, отмечаемый ежегодно 16 октября, был провозглашен в 1979 году на конференции Продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) Организации Объединенных Наций. Также 16 октября во многих странах отмечается День Шефа или, как его еще называют, Национальный день Босса — профессиональный праздник руководителей коллективов всех уровней.