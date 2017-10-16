На Мальте взорвали авто журналистки, писавшей про панамские оффшоры

КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина. На Мальте в понедельник, 16 октября, неизвестные взорвали автомобиль журналистки Дафны Каруаны Галиции, которая была соавтором коррупционных расследований в рамках проекта Panama Papers, сообщает Reuters со ссылкой на полицию Мальты.

Читайте также: Дело оффшоров Mossack Fonseca и Украина. Комментарий эксперта

Сообщается, что в результате взрыва 53-летняя журналистка погибла.

Отмечается, что Галиция была одним из самых известных расследователей коррупционных дел. Она публиковала в своем блоге разоблачительные материалы в отношении должностных лиц и политиков Мальты.

По данным полиции, журналистка погибла во время движения возле поселения Бидния на севере Мальты.

В свою очередь, премьер-министр Мальты Джозеф Мускат, который также был один из фигурантов расследований, осудил ее убийство, назвав его "варварским нападением на свободу прессы".

Немецкая Sueddeutsche Zeitung в начале апреля 2016 года опубликовала якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждает газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к оффшорным схемам. Подлинность "панамских бумаг" официально до сих пор не подтверждена. Сама Mossack Fonseca назвала действия журналистов преступлением.