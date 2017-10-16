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    В мире

    На Мальте взорвали авто журналистки, писавшей про панамские оффшоры

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    Дафна Каруана Галиция была одним из самых известных расследователей коррупционных дел. Она публиковала в своем блоге разоблачительные материалы в отношении должностных лиц и политиков Мальты.
    Скорая на Мальте
    flickr.com/Butterballtastic

    КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина. На Мальте в понедельник, 16 октября, неизвестные взорвали автомобиль журналистки Дафны Каруаны Галиции, которая была соавтором коррупционных расследований в рамках проекта Panama Papers, сообщает Reuters со ссылкой на полицию Мальты.

    Экономический эксперт Виктор Федоров.
    facebook.com/viktor.fedorov.7739
    Большие украинские деньги спасают в оффшорах — эксперт

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    Сообщается, что в результате взрыва 53-летняя журналистка погибла.

    Отмечается, что Галиция была одним из самых известных расследователей коррупционных дел. Она публиковала в своем блоге разоблачительные материалы в отношении должностных лиц и политиков Мальты.

    По данным полиции, журналистка погибла во время движения возле поселения Бидния на севере Мальты.

    В свою очередь, премьер-министр Мальты Джозеф Мускат, который также был один из фигурантов расследований, осудил ее убийство, назвав его "варварским нападением на свободу прессы".

    Немецкая Sueddeutsche Zeitung в начале апреля 2016 года опубликовала якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждает газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к оффшорным схемам. Подлинность "панамских бумаг" официально до сих пор не подтверждена. Сама Mossack Fonseca назвала действия журналистов преступлением.

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