Националисты захватили "вертолетную площадку Януковича"

КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина. Партии "Национальный корпус", "Свобода" и "Правый сектор" заявили, что берут контроль над "вертолетной площадкой Януковича", которая находится на Парковой дороге возле Верховной Рады Украины в Киеве.
"Мы требуем немедленно остановить "неопределенный статус" этого сооружения и вернуть его в государственную собственность… Сегодня это здание приносит деньги так называемой "Семье", — говорится в заявлении "Нацкорпуса".
На фотографиях, обнародованных националистами, видно, что они развернули один из своих баннеров внутри здания.
Как сообщалось ранее, Апелляционный суде Киева наложил арест на земельные участки площадью 2 га на Парковой дороге возле Верховной Рады и расположенные на них объекты так называемой "вертолетной площадки Януковича".