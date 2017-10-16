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    Киев

    Националисты захватили "вертолетную площадку Януковича"

    (обновлено: )171
    В заявлении "Нацкорпуса" говорится, что они требуют немедленно остановить "неопределенный статус" вертолетной площадки и вернуть его в государственную собственность.
    Националисты захватили вертолетную площадку Януковича
    УНИАН

    КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина. Партии "Национальный корпус", "Свобода" и "Правый сектор" заявили, что берут контроль над "вертолетной площадкой Януковича", которая находится на Парковой дороге возле Верховной Рады Украины в Киеве.

    "Мы требуем немедленно остановить "неопределенный статус" этого сооружения и вернуть его в государственную собственность… Сегодня это здание приносит деньги так называемой "Семье", — говорится в заявлении "Нацкорпуса".

    На фотографиях, обнародованных националистами, видно, что они развернули один из своих баннеров внутри здания.

    УНИАН
    Националисты захватили "вертолетную площадку Януковича"

    Как сообщалось ранее, Апелляционный суде Киева наложил арест на земельные участки площадью 2 га на Парковой дороге возле Верховной Рады и расположенные на них объекты так называемой "вертолетной площадки Януковича".

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