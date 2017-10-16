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    Китайская космическая станция сошла с орбиты и падает на Землю

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    Ожидается, что часть Tiangong-1 должна сгореть в атмосфере Земли. Тем не менее, ее обломки, весом не менее 100 килограммов каждый, достигнут земной поверхности, и нанесут значительный урон.
    Космическая станция Tiangong-1
    theguardian.com

    КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина. Космическая станция Китая Tiangong-1 сошла с орбиты и теперь ее обломки падают на Землю, что может нанести серьезный урон, сообщает The Guardian.

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    Отмечается, что модуль весит около 8,5 тонн и рухнет на поверхность Земли через несколько месяцев.

    По словам астрофизика из Гарвардского университета Джонатана Макдауэлла, из-за отклонения орбиты станции скорость ее падения очень возросла.

    Ожидается, что часть Tiangong-1 должна сгореть в атмосфере Земли. Тем не менее, ее обломки, весом не менее 100 килограммов каждый,  достигнут земной поверхности, и нанесут значительный урон.

    Также сообщается, что китайское космическое агентство потеряло контроль над станицей еще в 2016 году.

    Напомним, с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида стартовала ракета Atlas V с секретным спутником для обеспечения нацбезопасности США. 

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