Китайская космическая станция сошла с орбиты и падает на Землю

КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина. Космическая станция Китая Tiangong-1 сошла с орбиты и теперь ее обломки падают на Землю, что может нанести серьезный урон, сообщает The Guardian.

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Отмечается, что модуль весит около 8,5 тонн и рухнет на поверхность Земли через несколько месяцев.

По словам астрофизика из Гарвардского университета Джонатана Макдауэлла, из-за отклонения орбиты станции скорость ее падения очень возросла.

Ожидается, что часть Tiangong-1 должна сгореть в атмосфере Земли. Тем не менее, ее обломки, весом не менее 100 килограммов каждый, достигнут земной поверхности, и нанесут значительный урон.

Также сообщается, что китайское космическое агентство потеряло контроль над станицей еще в 2016 году.

Напомним, с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида стартовала ракета Atlas V с секретным спутником для обеспечения нацбезопасности США.