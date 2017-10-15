США запустили ракету со спутником для разведки

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина.

С космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида стартовала ракета Atlas V с секретным спутником для обеспечения нацбезопасности США. Трансляцию запуска ведет компания United Launch Alliance (ULA).

Старт ракеты с миссией NROL-52 состоялся в 10:28 по Киеву в воскресенье, 15 октября. Ранее старт несколько раз откладывался по погодным условиям.

Компания United Launch Alliance осуществляет запуск по контракту с ВС США для Национального разведуправления США.

Ранее сообщалось, в ноябре 2017 планируется запуск в космос трех ракет, созданных при участии Украины. В частности, состоятся запуски ракетоносителей Вега (8 ноября), Антарес (10 ноября) и Зенит (точная дата не указана). Этот пуск будет одиннадцатым в рамках программы Vega и третьим в 2017 году.

Как отмечается, основную конструкцию первой ступени американской ракеты-носителя среднего класса Antares создают украинские предприятия космической отрасли КБ Южное им. М.К. Янгеля и ПО Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова (оба Днепр) в кооперации с предприятиями Хартрон-АРКОС (Харьков), Хартрон-ЮКОМ (Запорожье), Чезара, Рапид (Чернигов) и др.