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15.10.201712:06
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    США запустили ракету со спутником для разведки

    (обновлено: )13
    Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Как сообщается, старт ракеты с миссией NROL-52 несколько раз откладывался по погодным условиям.
    Ракета Atlas V. Архивное фото
    wikipedia

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина.

    Пуск баллистической ракеты Ирана. Видео
    РИА Новости
    Пуск баллистической ракеты Ирана
    С космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида стартовала ракета Atlas V с секретным спутником для обеспечения нацбезопасности США. Трансляцию запуска ведет компания United Launch Alliance (ULA).

    Старт ракеты с миссией NROL-52 состоялся в 10:28 по Киеву в воскресенье, 15 октября. Ранее старт несколько раз откладывался по погодным условиям.

    Компания United Launch Alliance осуществляет запуск по контракту с ВС США для Национального разведуправления США.

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    Ранее сообщалось, в ноябре 2017 планируется запуск в космос трех ракет, созданных при участии Украины. В частности, состоятся запуски ракетоносителей Вега (8 ноября), Антарес (10 ноября) и Зенит (точная дата не указана). Этот пуск будет одиннадцатым в рамках программы Vega и третьим в 2017 году.

    Как отмечается, основную конструкцию первой ступени американской ракеты-носителя среднего класса Antares создают украинские предприятия космической отрасли КБ Южное им. М.К. Янгеля и ПО Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова (оба Днепр) в кооперации с предприятиями Хартрон-АРКОС (Харьков), Хартрон-ЮКОМ (Запорожье), Чезара, Рапид (Чернигов) и др.

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