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    США создают недорогой космический беспилотник XS-1 для доставки грузов на МКС

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    Агентство передовых оборонных исследовательских проектов Пентагона (DARPA) создает новейший космический самолет XS-1. В будущем ракетоплан будет развивать скорость свыше десяти чисел Маха (11,5 тысяч км/ч), неся полезную нагрузку от 1,36 до 2,27 тонны.
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    Агентство передовых оборонных исследовательских проектов Пентагона (DARPA) создает новейший космический самолет XS-1. Experimental Spaceplane 1 предполагает сборку соревнующимися компаниями прототипа (уменьшенного демонстратора) многоразовой первой ступени, которая в соединении с одноразовой верхней ступенью будет выводить на орбиту спутники небольшого и среднего размера при стоимости одного запуска менее $5 млн. В будущем суборбитальный беспилотник XS-1 будет доставлять самые разнообразные грузы, как с военными, так и с коммерческими целями.

    Согласно требованиям DARPA, в будущем ракетоплан будет развивать скорость свыше десяти чисел Маха (11,5 тысяч км/ч), неся полезную нагрузку от 1,36 до 2,27 тонны.

    Для сравнения, в данный момент для доставки на орбиту небольших спутников Соединённые Штаты используют четырёхступенчатые ракеты-носители Minotaur IV, с массой полезной нагрузки 1,73 тонны. Стоимость одного запуска – около 55 млн долларов, в 11 раз больше, чем XS-1.

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    По своим размерам новый ракетоплан будет сопоставим с американским истребителем F-15 Eagle.

    Агенство рассматривает XS-1 как альтернативу "порочному кругу" постоянного повышения стоимости запуска спутников и отсутствию "гибкости": запуски часто планируются на годы вперед.

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