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    Илон Маск показал межпланетный космический корабль SpaceX

    (обновлено: )134
    В аэрокосмической компании SpaceX опубликовали ролик, как будет работать и выглядеть международный космический корабль, передает со ссылкой на Instagram главы компании Илона Маска.

    "Моделирование того, как будет выглядеть  интерпланетарный космический корабль SpaceX", — написал Маск.

     

    Он  представит эту новую версию космического корабля, освоения космоса и Марса, в частности, в пятницу на Международном конгрессе космонавтики в Аделаиде, Австралия, где будет докладывать о новейших технологиях в вопросе освоения открытого космоса.

    Кроме того, глава аэрокосмической компании анонсировал, что "некоторые аспекты нового дизайна и свойства корабля будут неожиданными".

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