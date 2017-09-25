Илон Маск показал межпланетный космический корабль SpaceX

"Моделирование того, как будет выглядеть интерпланетарный космический корабль SpaceX", — написал Маск.
Он представит эту новую версию космического корабля, освоения космоса и Марса, в частности, в пятницу на Международном конгрессе космонавтики в Аделаиде, Австралия, где будет докладывать о новейших технологиях в вопросе освоения открытого космоса.
Кроме того, глава аэрокосмической компании анонсировал, что "некоторые аспекты нового дизайна и свойства корабля будут неожиданными".
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