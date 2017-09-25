Илон Маск показал межпланетный космический корабль SpaceX

"Моделирование того, как будет выглядеть интерпланетарный космический корабль SpaceX", — написал Маск.

Simulation of how the SpaceX Interplanetary Spaceship and Rocket design would work. Will be unveiling the new version on Friday afternoon at IAC Adelaide. Certain aspects of the new design and its applications will be unexpected. Публикация от Elon Musk (@elonmusk) Сен 25 2017 в 2:41 PDT

Он представит эту новую версию космического корабля, освоения космоса и Марса, в частности, в пятницу на Международном конгрессе космонавтики в Аделаиде, Австралия, где будет докладывать о новейших технологиях в вопросе освоения открытого космоса.

Кроме того, глава аэрокосмической компании анонсировал, что "некоторые аспекты нового дизайна и свойства корабля будут неожиданными".

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