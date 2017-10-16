Коррупция в Минобороны: инвестору "Трейд Коммодити" сообщили о подозрении

КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина. Детективы НАБУ в понедельник сообщили о подозрении задержанному ранее инвестору компании "Трейд Коммодити" Владимиру Трофименко, которого подозревают в растрате госсредств при закупках топлива для Министерства обороны Украины.

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"По версии следствия, задержанный по предварительному сговору со служащими Министерства обороны Украины совершили преступление, в результате которого государству нанесен ущерб в сумме более 149 миллионов гривен", — говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

Сообщается, что задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.5 ст.191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что детективы НАБУ задержали Владимира Трофименко — одного из инвесторов компании "Трейд Коммодити", которая стала одним из участником коррупционного скандала в Минобороны.