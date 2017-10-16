наверх
16.10.201722:50
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Коррупция в Минобороны: инвестору "Трейд Коммодити" сообщили о подозрении

    Тема:

    Военная растрата. Коррупционный скандал в Минобороны (397)

    (обновлено: )81
    Как сообщили в НАБУ, "задержанный по предварительному сговору со служащими Министерства обороны Украины совершили преступление, в результате которого государству нанесен ущерб в сумме более 149 миллионов гривен".
    Министерство обороны Украины
    Министерство обороны Украины

    КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина. Детективы НАБУ в понедельник сообщили о подозрении задержанному ранее инвестору компании "Трейд Коммодити" Владимиру Трофименко, которого подозревают в растрате госсредств при закупках топлива для Министерства обороны Украины.

    Руслан Бортник о скандале в Минобороны. Видео
    Канал на Youtube РИА Новости Украина
    Бортник об электоральном ущербе Порошенко из-за скандала в Минобороны

    Читайте также: Коррупционный скандал: как "Трейд Коммодити" стала фаворитом тендеров

    "По версии следствия, задержанный по предварительному сговору со служащими Министерства обороны Украины совершили преступление, в результате которого государству нанесен ущерб в сумме более 149 миллионов гривен", — говорится в сообщении пресс-службы НАБУ.

    Сообщается, что задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.5 ст.191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины.

    Ранее сообщалось, что детективы НАБУ задержали Владимира Трофименко — одного из инвесторов компании "Трейд Коммодити", которая стала одним из участником коррупционного скандала в Минобороны.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Служба безопасности Украины
    Новый Майдан? Саакашвили и радикалы готовы к действиям
    Флаги ЕС и Украины
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    Отопительный сезон: в ожидании холодов
    Пенсионерка. Архивное фото
    Пенсионная реформа: суть и скрытое