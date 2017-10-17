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    Фотоленты

    Националисты наступают. Как шел захват "вертолетной площадки Януковича"

    (обновлено: )16710
    На месте захвата вертолетной площадки Януковича, 16 октября 2017
    Националисты захватили вертолетную площадку Януковича
    На месте захвата вертолетной площадки Януковича, 16 октября 2017
    Националисты захватили вертолетную площадку Януковича
    На месте захвата вертолетной площадки Януковича, 16 октября 2017
    На месте захвата вертолетной площадки Януковича, 16 октября 2017
    На месте захвата вертолетной площадки Януковича, 16 октября 2017
    На месте захвата вертолетной площадки Януковича, 16 октября 2017
    На месте захвата вертолетной площадки Януковича, 16 октября 2017
    На месте захвата вертолетной площадки Януковича, 16 октября 2017
    На месте захвата "вертолетной площадки Януковича", 16 октября 2017
    УНИАН
    Националисты захватили вертолетную площадку Януковича
    Националисты захватили "вертолетную площадку Януковича"
    УНИАН
    На месте захвата вертолетной площадки Януковича, 16 октября 2017
    На месте захвата "вертолетной площадки Януковича", 16 октября 2017
    "Нацкорпус"/Facebook
    Националисты захватили вертолетную площадку Януковича
    Националисты захватили "вертолетную площадку Януковича"
    УНИАН
    На месте захвата вертолетной площадки Януковича, 16 октября 2017
    На месте захвата "вертолетной площадки Януковича", 16 октября 2017
    facebook.com/lunkovaalyona
    На месте захвата вертолетной площадки Януковича, 16 октября 2017
    На месте захвата "вертолетной площадки Януковича", 16 октября 2017
    facebook.com/lunkovaalyona
    На месте захвата вертолетной площадки Януковича, 16 октября 2017
    На месте захвата "вертолетной площадки Януковича", 16 октября 2017
    politeka.net
    На месте захвата вертолетной площадки Януковича, 16 октября 2017
    На месте захвата "вертолетной площадки Януковича", 16 октября 2017
    politeka.net
    На месте захвата вертолетной площадки Януковича, 16 октября 2017
    На месте захвата "вертолетной площадки Януковича", 16 октября 2017
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    На месте захвата "вертолетной площадки Януковича", 16 октября 2017

    Националисты захватили здание выставочного центра "Парковый" в центре Киева, где находится так называемая вертолетная площадка экс-президента Украины Виктора Януковича, заявила партия "Национальный корпус".

    По данным политсилы, представители "Национального корпуса" и ВО "Свобода" потребовали национализации вертолетной площадки Януковича.

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    Они также требуют провести открытый конкурс по целевому назначению сооружения и независимую и открытую оценку всего комплекса, включая стоимость земли. По их утверждению, на данный момент это здание по-прежнему приносит доходы представителям бывших властей.

    Во время президентства Януковича был построен выставочный комплекс на Парковой аллее в центре Киева с вертолетной площадкой на крыше. По данным СМИ, она по-прежнему принадлежит семье Януковича. Украинские правоохранители ранее возбудили уголовное дело по факту махинаций с земельным участком, на котором построена площадка. Голосеевский районный суд Киева арестовал здание вертолетной площадки.

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