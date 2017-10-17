Националисты наступают. Как шел захват "вертолетной площадки Януковича"

Националисты захватили здание выставочного центра "Парковый" в центре Киева, где находится так называемая вертолетная площадка экс-президента Украины Виктора Януковича, заявила партия "Национальный корпус".

По данным политсилы, представители "Национального корпуса" и ВО "Свобода" потребовали национализации вертолетной площадки Януковича.

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Они также требуют провести открытый конкурс по целевому назначению сооружения и независимую и открытую оценку всего комплекса, включая стоимость земли. По их утверждению, на данный момент это здание по-прежнему приносит доходы представителям бывших властей.

Во время президентства Януковича был построен выставочный комплекс на Парковой аллее в центре Киева с вертолетной площадкой на крыше. По данным СМИ, она по-прежнему принадлежит семье Януковича. Украинские правоохранители ранее возбудили уголовное дело по факту махинаций с земельным участком, на котором построена площадка. Голосеевский районный суд Киева арестовал здание вертолетной площадки.