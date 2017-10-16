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    В ДНР заявили о задержании подозреваемых по делу о гибели "Моторолы"

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    Как сообщил глава ДНР Александр Захарченко, скоро МВД ДНР сделает заявление относительно хода расследования гибели Арсена Палова: "Все, кто причастен к его гибели, задержаны, не пойман только один человек".
    Боец ополчения с позывным Моторола
    RIA News Геннадий Дубовой | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что были задержаны подозреваемые в причастности к гибели командира ополчения Арсена Павлова с позывным "Моторола".

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    "Скоро МВД ДНР сделает заявление относительно хода расследования гибели Палова. Все, кто причастен к его гибели, задержаны, не пойман только один человек. По этому поводу будет делать заявление глава МВД республики", — цитирует слова Захарченко Донецкое агентство новостей.

    Напомним, в октябре 2016 года в Донецке погиб командир батальона "Спарта" Павлов с позывным "Моторола".

    В ДНР считают, что Павлов погиб в результате теракта, организованного украинскими спецслужбами. Власти ДНР также заявляли, что подозревают сообщество Misanthropic Division в организации терактов на территории республики. Члены этой организации взяли на себя ответственность за убийство Павлова.

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