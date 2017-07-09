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    Общество

    Пограничники задержали друга "Гиви" и "Моторолы"

    Тема:

    Убийство "Моторолы" и "Гиви" в Донбассе (126)

    (обновлено: )16602
    Согласно информации, в ходе осмотра в куртке мужчины обнаружили внутренний потайной карман, в котором находились данные и телефоны лидеров ПМР, смартфон, флешки с фото лидеров ополченцев ЛДНР, а также агитационные материалы.
    Пограничники с СБУ задержали друга Гиви и Мотороллы
    Олег Слободян / Facebook

    КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. Правоохранители задержали в начале июня на границе с Приднестровьем товарища ополченцев ДНР "Гиви" и "Моторолы". Об этом в ответ на публикации в СМИ сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян на своей странице в Facebook.

    Церемония прощания с ополченцем самопровозглашенной ДНР Михаилом Толстых Гиви
    @sashakots
    Донецк: церемония прощания с "Гиви"

    "Около полуночи на выезд из Украины прибыл гражданин Украины Войтенко Валерий Георгиевич, 1954 года рождения, который предъявил для контроля общегражданский паспорт гражданина Украины. Во время контроля второй линии у старшего смены пограничных нарядов возникли сомнения относительно цели поездки данного гражданина (он предоставил телеграмму из ПМР о тяжелом состоянии здоровья его матери и путался с данными своего паспорта). Для детального опроса подозрительного гражданина в пункт пропуска прибыли офицеры оперативных подразделений Госпогранслужбы. Мужчине предложили показать содержимое карманов и багажа. Немного сопротивляясь, последний достал из карманов мобильный телефон (слайдер) на котором находились фото из сепаратистских митингов, деньги, автобусные билеты", — сообщает Слободян.

    По его словам, в ходе осмотра в куртке мужчины обнаружили внутренний потайной карман, в котором находились данные и телефоны лидеров ПМР, орден "Красная звезда", смартфон, флешки с фото лидеров ополченцев ЛДНР, а также агитационные материалы.

    Скриншот с сайта Facebook

    В октябре 2016 года в Донецке погиб командир батальона "Спарта" Арсен Павлов с позывным "Моторола". В ДНР считают, что Павлов погиб в результате теракта. В начале февраля 2017 года в результате теракта погиб командир батальона "Сомали" Михаил Толстых, известный как "Гиви"

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