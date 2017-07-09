Пограничники задержали друга "Гиви" и "Моторолы"

КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. Правоохранители задержали в начале июня на границе с Приднестровьем товарища ополченцев ДНР "Гиви" и "Моторолы". Об этом в ответ на публикации в СМИ сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян на своей странице в Facebook.

"Около полуночи на выезд из Украины прибыл гражданин Украины Войтенко Валерий Георгиевич, 1954 года рождения, который предъявил для контроля общегражданский паспорт гражданина Украины. Во время контроля второй линии у старшего смены пограничных нарядов возникли сомнения относительно цели поездки данного гражданина (он предоставил телеграмму из ПМР о тяжелом состоянии здоровья его матери и путался с данными своего паспорта). Для детального опроса подозрительного гражданина в пункт пропуска прибыли офицеры оперативных подразделений Госпогранслужбы. Мужчине предложили показать содержимое карманов и багажа. Немного сопротивляясь, последний достал из карманов мобильный телефон (слайдер) на котором находились фото из сепаратистских митингов, деньги, автобусные билеты", — сообщает Слободян.

По его словам, в ходе осмотра в куртке мужчины обнаружили внутренний потайной карман, в котором находились данные и телефоны лидеров ПМР, орден "Красная звезда", смартфон, флешки с фото лидеров ополченцев ЛДНР, а также агитационные материалы.

Скриншот с сайта Facebook

В октябре 2016 года в Донецке погиб командир батальона "Спарта" Арсен Павлов с позывным "Моторола". В ДНР считают, что Павлов погиб в результате теракта. В начале февраля 2017 года в результате теракта погиб командир батальона "Сомали" Михаил Толстых, известный как "Гиви".