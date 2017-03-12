Хроника 11 марта: беспорядки в Батуми, имя убийцы "Моторолы", скандал между Турцией и Нидерландами

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В субботу, 11 марта, в бою на мариупольском направлении погибли двое военных. В этот же день полиция задержала подозреваемого по делу 2 мая в Одессе, в Батуми прошли массовые беспорядки, а во время жестоких столкновений в Неаполе пострадали более 30 человек. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

В бою на мариупольском направлении погибли двое военных

Ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 75 раз открывали огонь по позициям военных, говорится в сообщении пресс-центра АТО. На мариупольском направлении в результате боестолкновения погибли двое украинских военных. По данным пресс-центра АТО, на этом же направлении ополченцы обстреляли Николаевку, Славное, Гнутово, Павлополь, Березовое, Широкино, Водяное, Талаковку, Красногоровку и Марьинку из минометов, стрелкового оружия, пулеметов крупного калибра, гранатометов различных систем, боевой машины пехоты и танка.

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В ЛНР назвали имя убийцы "Моторолы"

Задержанный в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) военнослужащий ВСУ, подозреваемый в диверсиях, назвал имя убийцы командира батальона "Спарта" ДНР Арсена Павлова с позывным "Моторола". Ранее МВД и МГБ ЛНР сообщили о задержании диверсантов — военнослужащих 8-го полка спецназначения Сил специальных операций ВСУ, которых подозревают в причастности к убийству начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко в феврале 2017 года и другим терактам на территории ЛНР и ДНР.

ЕС уточнил условия проведения выборов в Донбассе

Глава представительства Европейского Союза в Украине Хьюго Мингарелли заявил, что местные выборы на территории неконтролируемых ВСУ районов Донецкой и Луганской областей, возможны в случае обеспечения свободного участия в них украинских партий и украинских средств массовой информации, которые должны освещать эти выборы. Об этом он сказал в интервью УНИАН, выражая свою позицию относительно предположения посла Германии в Украине Эрнста Райхеля, что выборы в Донбассе возможны.

Аброськин назначен замглавы Нацполиции

Руководителя ГУ Национальной полиции Украины в Донецкой области Вячеслава Аброськина назначили заместителем главы Нацполиции. Приказ о назначении подписал министр внутренних дел Арсен Аваков. По информации правоохранителей, соответствующее представление о назначении внес председатель Национальной полиции Украины генерал полиции третьего ранга Сергей Князев. Причины такого назначения не приводятся.

Полиция задержала подозреваемого по делу 2 мая в Одессе

Полиция задержала подозреваемого по делу о массовых беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года. Об этом сообщает прокуратура Одесской области. По данным ведомства, подозреваемый в активном участии в трагических событиях в Одессе был задержан 9 марта и скрывался до этого от правоохранителей более трех лет. "10 марта Приморский райсуд Одессы избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении.

Турция приостановила паромное сообщение с Крымом

Турция решила прекратить паромное сообщение с Крымом, сообщил директор компании-оператора паромной линии "Крымское морское агентство" Станислав Гвоздилов. По его словам, причин своего решения турецкая сторона не уточняет. В Турцию из Крыма ходило несколько паромов. Гвоздилов подчеркнул, что приостановка паромного сообщения сделала невозможным поставки продуктов и товаров из Турции в крымский регион.

Массовые беспорядки в Грузии

Вечером 11 марта стихийный митинг, организованный перед зданием управления полиции Аджарии, перерос в столкновения с правоохранителями. Полицейские вынуждены были применить слезоточивый газ. В Батуми в ходе беспорядков были задержаны полицией 40 человек, сообщил глава МВД Грузии Георгий Мгебришвили. Порядок в городе восстановили к утру. На месте мобилизована полиция и пожарные машины. По городу прошла операция по задержанию участников беспорядков. Мэрия Батуми ведет подсчет ущерба, нанесенного инфраструктуре города.

Скандал между Турцией и Нидерландами

В МИД Турции объявили нежелательным возвращение в страну в течение некоторого времени посла Нидерландов, находящегося в отпуске. Ранее глава МИД Турции Мевлюта Чавушоглу планировал посетить Роттердам, чтобы убедить представителей турецкой диаспоры поддержать изменения в конституции Турции. После этого правительство страны отозвало разрешение на посадку самолета Чавушоглу. Полиция голландского Роттердама использовала силу для разгона собравшихся у турецкого консульства демонстрантов, протестующих против мер властей Нидерландов по отношению к членам правительства Турции.

Двойной теракт в Дамаске: более 40 жертв

Министерство иностранных дел Ирака подтвердило, что около 40 граждан погибли, еще 120 получили ранения в результате двух взрывов, прогремевших в субботу утром в районе Баб Мусалла сирийской столицы. По сообщению МИД страны, иракцы посещали священные гробницы в районе Баб ас-Сагир. Как отмечается в заявлении, МИД Ирака в сотрудничестве с сирийскими властями "создал кризисную ячейку для подсчета всех жертв и пострадавших", а также для "обеспечения скорейшей транспортировки на самолетах тел погибших".

Жестокие столкновения в Неаполе, пострадали более 30 человек

Число пострадавших в результате столкновений сил правопорядка и протестующих против приезда в Неаполь лидера оппозиционной партии "Лига Севера" Маттео Сальвини возросло до 34, из них 28 полицейских. Поначалу в мирной акции протеста в субботу днем приняли участие более тысячи человек. Спустя несколько часов группа радикалов из двух-трех сотен человек забросала полицейский комиссариат района взрывпакетами, после чего начались стычки со стражами порядка.

Именно 11 марта 105 года Цай Лунь получает бумагу из волокон бамбука в Китае. В этот же день в 1302 году согласно Шекспиру были обручены Ромео и Джульетта. К тому же 11 марта в 1811 году в Ноттингеме начинается восстание луддитов — противников машин, а в 1878 году — Французской Академии продемонстрирован фонограф, но изобретение было объявлено шарлатанством.