Из ада. Как выживает забытая всеми Долинская детская больница

РИА Новости Украина

Когда медицинское учреждение финансируют по остаточному принципу, оно дает трещину. Полутепленный фасад, облупленная плитка, ободранные стены — примерно так выглядит Долинская детская городская больница.

Не лучше выглядит и поликлиника для детей в том же населенном пункте. За многие годы ремонты здесь почти не проводились, а о новом оборудовании или другие медицинские новации здесь давно забыли, пишет "Галицкий корреспондент".

Не для детей

Детская больница в Долине размещена чуть дальше от центральной части города, рядом с бывшей военной частью и зданием суда, в настоящее время не используется. Асфальтовое покрытие здесь есть ситуативно, а иногда его вообще нет — только ямы и грязь.

Лестницы в здание также разрушены. Часть фасада утепленная, другая — старая, потрескавшаяся. Окна здесь заменены на металлопластиковые. Похоже, что ставили их только вчера: дырки не зашпаклеванные, откосы не сделаны, однако с тех пор прошло уже несколько лет. Как делали — так и оставили.

Внутри чисто, на стенах рисунки с детскими мотивами, а еще — современные батареи. На полу старая плитка, часть — разбита. Стены в кабинетах также покрыты плиткой, у окон она просто отсутствует.

Палаты имеют несколько лучший вид, в некоторых даже установлены современные кровати, полученные в качестве гуманитарной помощи. На их фоне резко выделяются древние, голубого цвета шкафчики, которые даже не закрываются. На первом этаже, в соматическом отделении — комната для досуга детей, буфет, где можно поесть. На этом позитив заканчивается.

В помещении включено отопления, но все равно в палатах холодно. Если зайти в санузел, становится вообще страшно: избитая плитка, дыры в стенах, отсутствуют ручки на дверях. Здесь нет ни душа, чтобы помыться маме или ребенку, ни горячей воды.

Галицкий корреспондент Долинская детская городская больница

Еще одно жуткое место — актовый зал. Часть потолка отпала совсем, на полу большое пятно, видно, что эта поверхность долго замокала. Стены здесь почернели и потрескались от сырости или от старости. Ранее в этом помещении проводились совещания, врачебные конференции, сейчас же такой возможности нет, оно стоит закрытым, пустует.

"Я с ребенком в эту больницу попала в прошлом году — это был ужас! Палата переделена на две пол-палаты и коридор, 3 на 3 м. Врачи хорошие, но там детки лечатся. В таких условиях эмоциональное состояние ухудшается, и ни о каком выздоровлении речь не идет", — рассказывает Алла Креховецкая.

Женщина говорит, что когда лежала в больнице с сыном, на улице было 25 градусов, а в палате — более 30. На детской кровати был матрас для взрослых, смят, весь в пятнах, пружины обтянутые — ребенку на таком спать невозможно. В конце концов, они покинули больницу и долечивались дома.

"К счастью, у ребенка ничего серьезного не было, но сколько детей там лечатся с серьезными диагнозами и вынуждены спать на тех кроватях, задыхаться в этой микропалате", — добавляет женщина.

Галицкий корреспондент Долинская детская городская больница

Mарта Kурташ с дочкой неоднократно была на стационарном лечении в Долинской больнице. В том, что и больница, и питание в ней в плохом состоянии, женщина видит вину государственных учреждений. Мол, сколько средств выделяет бюджет, столько больница и получает.

"Есть в больнице палаты за одноразовую плату 20 грн., В которых получаешь кровать с ортопедическим матрасом, новым постельным бельем, палата с ремонтом, телевизором. Конечно, все это сделано за счет неравнодушных горожан. Лично ко мне и моему ребенку отношение со стороны персонала было хорошим. В экстренных случаях, насколько я слышала, везут в Франковск. В нашем городе и детская поликлиника в плохом состоянии, и взрослая больница, но об этом все молчат, только вспоминают детскую. Вывод: указание сверху — закрыть. Или кто-то положил глаз на помещение", — высказывает мнение женщина.

Не без позитива

Персонал учреждения работает много, иногда со значительным перенапряжением, особенно в периоды эпидемии. 80% работников с высшей категорией. И даже несмотря на то, что оплачивается их работа не соответственно, люди не жалуются и не опускают руки.

К больнице чиновники не обращались лицом уже много лет, поэтому за это время она постарела, стала разрушаться. Педиатрия могла бы быть лучше, ведь дети, которые здесь лечатся, того стоят, отмечает заведующий инфекционно-боксового отделения Петр Зятюк.

"Педиатрия — это тяжелый кусок хлеба, он должен бы быть защищенным. За 27 лет, как здесь работаю, почти ничего здесь не делали, поменяли только окна, подоконники и батареи. Главный врач постоянно доносила до власти все, что нужно сделать, а получается так, что она во всем виновата", — рассказывает завотделением.

Галицкий корреспондент Долинская детская городская больница

Беда в том, что детская больница финансировалась по остаточному принципу. Одна палата здесь сделана благодаря спонсорской помощи, кровати привезли благотворители. Недавно выделили 8 тыс. грн. на матрасы. Но о необходимости такой покупки говорили уже давно — люди спали на пружинах, которые чуть ли не до земли достигали. Штативы для медпрепаратов, перчатки, шпатели и многое другое врачи покупают за собственные деньги. О новом оборудовании тут ничего не слышали — дали бы элементарное.

"Мы не просим чайника, чашки или печенья, но элементарные вещи должны быть. И ситуация не изменится, пока не будет крика души многих — врачей, медсестер, родителей", — считает Зятюк.

За год в отделение попадает более тысячи детей, большинство из них (65%) — из сел. Но вскоре из-за плохих условий люди идти сюда не захотят, предполагают медики.

Когда денег нет

Информацию о ненадлежащем состоянии помещений обнародовала участковый врач-педиатр Ирина Кондратюк, отметив, что годами говорят об очередных программах, а результатов нет. По ее мнению, должны быть четкие критерии: где, когда и что именно будет сделано.

"Меня спрашивают, какие у меня были мотивы, чтобы все это показать. А какие должны быть мотивы? Неужели всего этого недостаточно?"- удивляется специалист.

Ирина Кондратюк работает в поликлинике, которая является структурным подразделением детской больницы. Здесь ситуация не лучше. Сразу в коридоре рваный линолеум. В помещении холодно. Почти в каждом из кабинетов сильная сырость, запах плесени и грибок за мебелью.

Работники отмечают, что утром запах особенно сильный, резкий, если немного проветрить — становится легче. Сами же медики спрашивают, насколько безопасно работать в таких условиях, но приходится, что поделаешь. Говорят, что в подвале постоянно стоит вода, поэтому плесень и грибок на стенах — это закономерно.

В кабинете отоларинголога потолок весь в дырках, как пулями прострелен. В таком виде он уже десять лет, но никто на это не обращает внимания. Над входом черное пятно у проводов, говорят, горело, но проводку так никто и не починил.

Кварцевой лампы вообще нет, а стерилизованные инструменты приходится носить через целый коридор, ведь необходимое оборудование в кабинете также отсутствует.

В поликлинике есть и положительные вещи. Например, несколько кабинетов с современным ремонтом и новым покрытием пола. И все это сделано за собственные средства персонала.

Виола Волковецкая, заведующая детской поликлиникой в Долине, объясняет, что грибок в помещении появился тогда, когда еще стояли деревянные окна. Позже их поменяли на пластиковые, циркуляция воздуха снизилась, поэтому грибок выступил еще больше. В подвале постоянно стоит вода, но он общий с жилым домом, а там трубы прогнили.

"Как может не быть грибка? Мы с этим ничего не сделаем. Ведь то, что принадлежало поликлинике, мы поменяли собственными силами. А все остальные должен менять ЖСК", — считает она.

Заведующая также отмечает, что в заведении не все так плохо, некоторые кабинеты — с современным ремонтом. А что он сделан на средства врачей — так они там работают, поэтому и ремонт делают. Кроме того, за счет благотворительных средств сделали ремонт в двух туалетах и ​​коридоре, создали кабинет УЗИ.

"Нам средства из бюджета не поступают. Если они выделяются, то на детскую больницу. Мы не являемся отдельной структурой — это поликлиническое отделение детской больницы", — объясняет заведующая.

Долинская поликлиника обслуживает 16 252 ребенка в целом районе. Если обращаются из других районов — принимают и тех. По мнению госпожи Волковецкой, власти должна повернуться к медицине лицом. В районный совет подавали перечень необходимого, сейчас эта сумма измеряется миллионами гривен.

Деньги будут

Распорядителем средств, выделяемых на детскую больницу, является Долинская центральная районная больница. Средства распределяются в соответствии с потребностями того или иного учреждения, но их не хватает. Сейчас из бюджета финансируется питание пациентов, медикаменты для неотложной помощи, лекарства для малообеспеченных, коммунальные услуги, рассказывает заместитель главного врача по охране материнства и детства Долинской ЦРБ Владимир Фотуйма. По его словам, в детбольнице не все так плохо. Работники делали ремонты, правда, собственными силами. И за благотворительные средства, ведь обеспечить все необходимое невозможно.

Больница имеет статус городской, но финансируется из районного бюджета. Здесь в основном лечатся дети из города, уверяет заместитель. Кроме того, больница оказывает помощь детям с Болехова, части Рожнятовского района, потому аналогичных заведений там нет. Поэтому Фотуйма высказывает мнение, что к финансированию их больницы могли бы присоединиться и те районы.

"Ситуация по финансированию не удовлетворяет и нас. Но у меня есть информация, что в следующем году из районного бюджета планируется выделить примерно 8 млн. грн. на капитальный ремонт детской больницы. Кроме того, часть работ обещают выполнить партнеры из Румынии", - обещает чиновник.

Этого не хватит — это капля в море для такого помещения. И на поликлинику тоже необходимы средства, а их нет. В первую очередь, там следует поменять проводку, ведь она общая с жилым домом, а в зимний период нагрузка на сеть увеличивается.

Обещанные миллионы

Улучшение детской центральной больницы является приоритетом деятельности местной власти в ближайшей перспективе, отмечают в Долинской РГА. В План реализации стратегии развития Ивано-Франковской области на период 2018-2020 годов включены капитальный ремонт помещения детской больницы с элементами реконструкции для соблюдения стандартов противоэпидемического контроля и температурного режима. Реализация проекта позволит создать бытовые и технические условия, отвечающие международным стандартам, для оказания качественной медицинской помощи.

Финансировать проект будут из местного, областного и государственного бюджетов. На его реализацию предусмотрено выделить в 2018 — 5 500 000 грн., в 2019 году — 5 млн. грн. и в 2020 — 4 500 000 грн. В общем — 15 000 000.

Галицкий корреспондент Долинская детская городская больница

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В РГА уверяют, что в 2016 на средства госбюджета для Долинской детской больницы был приобретено аппарат искусственной вентиляции легких (458,7 тыс. грн.), который будет спасать жизни пациентов во время оперативного вмешательства; гематологический анализатор (191,6 тыс. грн.), с помощью которого можно делать быстрые и точные анализы крови, и биохимический анализатор (89,7 тыс. грн.), что позволит улучшить качество и увеличить объем выполнения биохимических анализов крови, отмечает издание.