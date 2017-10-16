Появились подробности захвата "вертолетной площадки Януковича"

КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина. Около 30 представителей партии "Национальный корпус" находятся в помещениях захваченной ими ранее "вертолетной площадки Януковича" на Парковой дороге возле Верховной Рады в центре Киева, сообщает "Страна".

Страна На месте захвата "вертолетной площадки Януковича", 16 октября 2017

Член высшего совета "Нацкорпуса" Родион Кудряшов сообщил, что число блокирующих помещения сократилось с приблизительно 250 до 30 человек, они останутся там ночевать.

"Наше требование — вернуть в собственность киевского горисполкома это здание, которое раньше принадлежало "семье Януковича", а сейчас находится под арестом прокуратуры с 2016 года. Мы хотим актуализировать этот вопрос, поскольку в этом здании сдаются офисы и так далее, несмотря на то, что оно находится под арестом", — заявил он.

В то же время на странице "Нацкорпуса" в Facebook говорится, что в соцсетях начали неправильно трактовать действия участников акции.

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"Хотим успокоить всех, кто поднял шум: предприниматели и организации смогут провести здесь все запланированные мероприятия", — сказано в сообщении.

Национальный корпус/Facebook, 16 октября 2017

На странице также размещено видео с места событий:

Ранее партии "Национальный корпус", "Свобода" и "Правый сектор" заявили, что берут контроль над "вертолетной площадкой Януковича". Они потребовали немедленно "остановить "неопределенный статус" этого сооружения и вернуть его в государственную собственность".