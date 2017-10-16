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    Общество

    Появились подробности захвата "вертолетной площадки Януковича"

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    В захвате "вертолетной площадки Януковича" участвовали около 250 человек, ночевать в здании остались приблизительно 30 представителей "Национального корпуса".
    На месте захвата вертолетной площадки Януковича, 16 октября 2017
    "Нацкорпус"/Facebook

    КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина. Около 30 представителей партии "Национальный корпус" находятся в помещениях захваченной ими ранее "вертолетной площадки Януковича" на Парковой дороге возле Верховной Рады в центре Киева, сообщает "Страна".

    Страна
    На месте захвата "вертолетной площадки Януковича", 16 октября 2017

    Член высшего совета "Нацкорпуса" Родион Кудряшов сообщил, что число блокирующих помещения сократилось с приблизительно 250 до 30 человек, они останутся там ночевать.

    Съезд Национального корпуса в Киеве, 14 октября 2017
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    "Нацкорпусу" - год. В Киеве состоялся съезд партии

    "Наше требование — вернуть в собственность киевского горисполкома это здание, которое раньше принадлежало "семье Януковича", а сейчас находится под арестом прокуратуры с 2016 года. Мы хотим актуализировать этот вопрос, поскольку в этом здании сдаются офисы и так далее, несмотря на то, что оно находится под арестом", — заявил он.

    В то же время на странице "Нацкорпуса" в Facebook говорится, что в соцсетях начали неправильно трактовать действия участников акции.

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    "Хотим успокоить всех, кто поднял шум: предприниматели и организации смогут провести здесь все запланированные мероприятия", — сказано в сообщении.

    Национальный корпус/Facebook, 16 октября 2017

    На странице также размещено видео с места событий:

    Ранее партии "Национальный корпус", "Свобода" и "Правый сектор" заявили, что берут контроль над "вертолетной площадкой Януковича". Они потребовали немедленно "остановить "неопределенный статус" этого сооружения и вернуть его в государственную собственность".

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