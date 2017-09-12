Ни шагу назад, впереди – пропасть. Ловушка "Народного фронта"

РИА Новости Украина

30 августа в эфире телеканала "112 Украина" известный украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что между Юлией Тимошенко и действующим министром внутренних дел Арсеном Аваковым заключено соглашение о "взаимовыгодном сотрудничестве", пишут Руслан Бизяев и Юрий Ткачев.

"Как мне сегодня стало известно, по инициативе Арсена Авакова состоялась его конфиденциальная встреча с Юлией Тимошенко, результатом которой стала договоренность о взаимном сотрудничестве. То есть Аваков отдаляется от Турчинова и Яценюка, — заявил Гордон. — Он и раньше был в очень хороших отношениях с Юлией Тимошенко, а теперь, после длительной паузы, становится с ней заодно".

Данную информацию мгновенно распространили украинские СМИ и активно прокомментировали основные фигуранты "дела". В БЮТ ограничились общими фразами из серии "никогда не говори никогда", а вот Арсен Борисович информацию опроверг. Правда, как–то очень не решительно.

Что же касается "партнёров по коалиции" из "БПП-Солидарность", то они в возможность реализации данного союза сейчас не верят.

"Они с Тимошенко в принципе и не ссорились, но сейчас Аваков вряд ли пойдёт на прямой конфликт с президентом, даже не смотря на очень сильное взаимное недоверие. Это очень похоже на попытку шантажа Порошенко", — заявил Таймеру в конфиденциальной беседе один из действующих депутатов ВР от БПП.

Как может активный член "Народного фронта", являющегося ключевой составляющей существующей в Украине конфигурации власти, о чём–то договариваться с Тимошенко, считающейся для этой власти главной угрозой? Чтобы понять это, следует разобраться в том, что представляет собой "Народный фронт" как таковой.

Политический Франкенштейн Евросоюза

Дихотомия БПП – "Народный фронт" берёт своё начало в различных взглядах на будущее страны, которых придерживались сразу после "Евромайдана" ЕС и США. Каждая из этих сил стремилась обустроить Украину по своему вкусу – и вкусы эти у них изрядно отличались.

В Европе полагали, что оптимальной для Украины будет типично европейская политическая структура: слабый "церемониальный" президент при сильном премьере и парламенте. В США предпочитали видеть во главе страны обличённого реальной властью президента. "Кастинг" на должность этого самого президента почти без конкуренции выиграл Порошенко, заручившийся поддержкой тогдашнего посла Украины Джеффри Пайетта.

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А вот у Европы с представителями их интересов было сложнее. К примеру, Тимошенко и сама имела сильные президентские амбиции, и роль "английской королевы" её вовсе не устраивала. А значит, под проект превращения Украины в парламентскую республику надо было создавать новую партию. Этой партией и стал "Народный фронт".

Создавали его на костях "Объединённой оппозиции" времён Майдана: несколько членов БЮТ, кое–кто из "Фронта змин" Яценюка, "Самооборона Майдана" Парубия. На предстоящие выборы был составлен список, в который вошли аж… 30 человек. Остальных, как говорится, набирали с бору по сосенке. Тимошенко же банально списали в архив.

В итоге получился "Народный фронт", каким мы его знаем: своеобразный Франкенштейн, сшитый из весьма разнородных частей и вызванный к жизни внешней могущественной волей.

Приключения "головы профессора Доуэля"

Поначалу "Народный фронт" мог похвастаться недюжинным успехами: получив первое место на выборах по партийным спискам и сформировав вторую по величине фракцию в Верховной Раде, "фронтовики" сумели заполучить пост премьер-министра для Арсения Яценюка. В результате в "Народном фронте" испытали нечто вроде эйфории и наплевали на такие "мелочи", как строительство внятной партийной структуры на местах.

Продолжалось это недолго: очевидные провалы правительства менее чем за год обрушили рейтинг "Народного фронта" с 21 до 3-4 процентов. Иными словами, партия осталась и без поддержки избирателей, и без внятной партийной структуры – зато со значительным числом депутатских "штыков" в Верховной Раде и сильными позициями в исполнительной власти. То есть, "Народный фронт" превратился в эдакую "голову профессора Доуэля", только не просто лишившуюся тела, а оного тела никогда и не имевшую. Главная цель существования "Народного фронта" и его членов с тех пор – обеспечить себе продолжение политического существования, несмотря на явную нежизнеспособность.

Первый звоночек такого рода прозвенел для "Народного фронта" в преддверие местных выборов 2015-го года, когда "фронтовики" внезапно обнаружили, что ничего кроме фиаско на этих выборах их не ждёт. Помощь пришла, откуда её не ждали – из рядов БПП, где предложили "фронтовикам" сформировать к местным выборам трио: БПП+"Народный фронт"+УДАР. Избирательные списки решили поделить поровну: по 30% каждому. "Фронтовики" согласились – и угодили прямиком в ловушку, умело расставленную для них Банковой.

Согласившись на "общий список", 2/3 которого принадлежали объединившимся УДАРу и БПП, "Народный фронт" во многом потерял субъектность, превратившись из самостоятельного игрока в "младшего партнёра" Администрации президента.

Уже в декабре 2015 года Банковая умело инспирировала кампанию по "мочилову" Арсения Петровича и его Кабинета министров. Важную роль в кампании, кстати, принял участие тогдашний губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которому, по слухам, намекнули, что в случае успеха кампании место премьера может занять он сам. Это было, конечно, не так, однако понял это Саакашвили лишь тогда, когда дело уже было сделано.

В общем, на этот раз куля в лоб действительно стала кулей в лоб. Уже 11 апреля 2016 года Яценюк подал в отставку. Однако имеющий практически нулевой рейтинг "Народный Фронт" не решился на разрыв с Порошенко, автоматически означавший досрочные выборы. "Фронтовикам" пришлось пойти на создание новой коалиции, где за ними оставили ряд министерских портфелей, в т. ч. две ключевые должности: министра внутренних дел (Аваков) и секретаря СНБО (Турчинов). Условия, опять же, были более чем выгодные, однако они основывались на той же логике, что и "единый список" на местных выборах, и вели к постепенному поглощению "Народного фронта".

Точкой в этой истории должно было стать окончательное слияние БПП и "Народного фронта", которое сегодня активно обсуждают в Киеве. Но проблема заключается в условиях, на которых будет происходить это слияние. Как мы уже говорили выше, "Народный фронт" является конгломератом различных группировок, каждая из которых ведёт игру в своих собственных интересах – тем более что место в новой "объединённой партии" может найтись далеко не всем.

Вскрытие покажет

В настоящее время внутри "Народного фронта" выкристаллизовались несколько устойчивых групп влияния, имеющих свои собственные устремления и амбиции, в т. ч. в контексте предполагаемого слияния с БПП.

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1. "Идеологическая" группа Парубия: Левус, Тимошенко, Лапин, Бондар, Гаврилюк и другие.

Является исторически и "генетически" связанной с Евромайданом. Члены "идеологической" группы немногочисленны, а приход в большую политику привёл многих из них в состояние лёгкой растерянности. В настоящий момент они почти не имеют собственных политических амбиций, сосредоточившись в простой и понятной им "идеологической" сфере (украинизация, церковные дела и т.п.). Слабые нередко склонны искать того, в ком они видят силу, и ориентироваться на него. "Идеологическая" группа НФ не стала исключением. В качестве "сильного" они рассматривают, конечно же, Порошенко.

На Банковой к "фронтовикам–идеологам" относятся с лёгким презрением.

"Эти шароварники уже задолбали многих в АП, — говорит один из провластных депутатов. — Их терпят, так как они без амбиций и абсолютно лояльны шефу (т. е. Порошенко, — прим. ред.)".

После слияния БПП и НФ с "идеологами" планируют расплатиться правом участвовать в выборах по мажоритарным округам на Западной Украине – и хватит с них.

2. "Военно–бюджетная" группа Турчинова: Пашинский, Сочка, Черновол и прочие.

"Формирующим признаком" группы Турчинова является стремление к "освоению" бюджетов на поставках оборудования и снаряжения для армии. К примеру, Пашинский считается человеком, пролоббировавшим поставку в армию взрывоопасных миномётов "Молот". На этой почве Турчинов уже изрядно сблизился с главой государства, курируя вместе с людьми президента "Укроборонпром".

В этом смысле Турчинов является для президента, имеющего в оборонной сфере свои финансовые интересы, весьма полезным и удобным персонажем, и в случае слияния БПП и НФ "группе Турчинова" почти наверняка обеспечено светлое будущее – тем более что группа невелика, много мест в партийных списках или портфелей в исполнительной власти для удовлетворения её запросов не требуется.

3. "Бизнес-группа" Яценюка: Бурбак, Алексеев, Войцеховская, Поляков и т.д.

Сплотившаяся для успешного решения бизнес-вопросов, группа Яценюка является одной из наиболее активных и дисциплинированных в "Народном фронте". Кроме того, у неё имеются собственные финансовые и медийные ресурсы. Однако колоссальная негативная репутация Яценюка способна потопить и более крупное "судно", так что самостоятельных политических перспектив данная группа не имеет. Поэтому она заинтересована в слиянии с БПП, однако стремится сделать это на оптимальных для себя условиях и использует для этого все доступные рычаги.

На почве лоббизма группа Яценюка сблизилась с действующим премьером Владимиром Гройсманом – весьма синхронно с тем, как у последнего испортились отношения с Порошенко. Это даёт Яценюку возможность шантажировать главу государства: если сторонам переговоров по слиянию не удастся прийти к согласию, они с Гройсманом оставят Порошенко самостоятельно разгребать накопившиеся проблемы и уйдут в вольное политическое плаванье. До берега, правда, они вряд ли доплывут, но и Порошенко придётся несладко.

В частности, одним из проектов Яценюка является политическая реформа: изменение Конституции с урезанием полномочий президента с последующей передачей их премьеру, а также проведением выборов президента в парламенте. Пока что дело идёт туго: к идее крайне скептически относится Порошенко, который 7 сентября прямо раскритиковал идею в своём обращении к Верховной Раде.

4. "Силовая группа" Авакова: Геращенко, Берёза, Тетерук, Дейдей

Группа Авакова является наиболее жизнеспособной частью "Народного фронта". Во-первых, контролируя МВД, её лидер по факту является вторым по влиянию человеком в стране. Во-вторых, у группы имеются значительные финансовые и медийные ресурсы, а также связи на местах – в т.ч. в тех кругах, с которыми сам Аваков должен по своим прямым должностным обязанностям бороться. Немаловажным ресурсом также являются "уличные активисты" в составе как формализованных в составе МВД, так и "диких" добровольческих батальонов, а также различных организаций и просто отдельных групп.

В общем, Аваков едва ли не единственный из "фронтовиков" не находится в безвыходном положении. При желании он может отказаться сливаться с БПП в экстазе на условиях Банковой, а вместо этого начать свою собственную игру. Причём, в отличие от той же "группы Яценюка", намекая на такое развитие событий, "аваковские" вовсе не блефуют.

После краха Яценюка Аваков остаётся единственным наследием нежелательной для Порошенко дихотомии власти, навязанной ему извне ещё в 2014-м году. Сокрушить Авакова Порошенко пытался ещё в 2016-м, однако уйти тихо тот не пожелал (да и с чего бы?) а идти на обострение в тогдашней сложной политической обстановке Порошенко не решился. Контролируемая Аваковым "улица" могла сделать и без того непростую ситуацию и вовсе неконтролируемой. В августе 2016 года в результате длительных переговоров между "порошенковскими" и "аваковскими" был подписан "пакт о ненападении" с чётким разделом сфер влияния.

Однако это вовсе не означает, что стороны немедленно воспылали любовью друг к другу. Это подтверждает, к примеру, недавняя история со странным обыском, который Генпрокуратура (Луценко, т. е. Порошенко) провела в кабинете зама Авакова Вадима Трояна в конце июля. Трояна подозревали в получении взятки в 2 миллиона долларов, но подозрения вроде как не подтвердились. Ключевые здесь слова "вроде как", и это следует скорее читать как "пока": версия о том, что "наездом" на Трояна Авакова вежливо предупредили о возможных последствиях несговорчивости, в околополитических кругах более чем популярна.

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В окружении Авакова в "прочный мир" с Порошенко всерьёз и надолго не верят.

"С нынешним гарантом невозможно договорится. Он постоянно "кидает". Авакову это порядком надоело, но пока он не считает открытое противостояние лучшим результатом", – поделился наблюдениями информированный собеседник из числа приближённых к Авакову.

Осознавая обречённость "Народного фронта" и не веря в перспективность переговоров с БПП, у Авакова всерьёз задумываются о создании собственного политического проекта и уже ведут работу в этом направлении не только в столице, но и на местах. Предположительно, впервые этот проект заявит о себе на местных выборах 2019-го года. При этом речь идёт не о "Национальном корпусе" или других проектах праворадикального толка.

"Время голого патриотизма прошло – пришло время холодного реализма", – поделился видением другой наш информированный собеседник.

В этих условиях слухи о сближении Авакова с Тимошенко, набирающей разбег перед решающей атакой на позиции Порошенко и "Народного фронта", кажутся не такими уж невероятными.

У гроба покойного

Тем временем переговоры о слиянии БПП и "Народного фронта" продолжаются, и идут они непросто. По информации из заслуживающих доверия источников в "Народном фронте", у Порошенко постоянно меняют позицию и отбрасывают уже достигнутые ранее договорённости, предлагая вместо них новые. К примеру, в настоящий момент обсуждается вариант с 30 процентами мест для "Народного фронта" в избирательных списках и должностью премьера для Турчинова. Фамилию Яценюка, которого раньше прочили в главы Нацбанка, в Администрации президента обходят молчанием.

"Он (Порошенко, — ред.) пытается нас шантажировать, понимая, что наши боссы могут дрогнуть, — говорят в "Народном фронте". — Им отказали все основные спонсоры, а ключевой админресурс и СМИ — под Банковой".

Современная история Украины знает много примеров партий одного цикла. Особенно если они провластные. Однако история "Народного Фронта" выделяется на общем фоне. Даже после распада предыдущего проекта спонсоры и их политики находили себе место в новом. А тут нет. Тут бежать некуда – впереди только пропасть. Именно поэтому ключевые фигуры "Народного Фронта" будут держаться за власть до последнего. Как слепой за стену.