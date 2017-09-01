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    Союз Авакова и Тимошенко переживает предсмертные судороги - Корнейчук

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    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук высказал мнение, что информационный вброс о переговорах главы МВД Арсена Авакова и лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко последовал не от самого Авакова, а от Банковой.
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    По словам эксперта, союз Авакова и Тимошенко (при участии секретаря СНБО Александра Турчинова и мэра Львова Андрея Садового — "ТАТС") действовал с весны. Он отметил, что Садовый отошёл от этого союза "после ряда уголовных дел". 

    "Ключевая опасность для Банковой заключается в том, что Аваков является главой МВД, в его руках сосредоточен силовой аппарат, который может быть использован против самого Порошенко, и мы помним, что Аваков контролирует и добровольческие батальоны, это тоже не секрет", — сказал Корнейчук.

    Он добавил, что все видели походы участников этих батальонов в резиденцию президента, видели, какой приём устроили Порошенко в Быковне: "это попытки показать Порошенко демоверсию того, что может произойти осенью".

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