Союз Авакова и Тимошенко переживает предсмертные судороги - Корнейчук

По словам эксперта, союз Авакова и Тимошенко (при участии секретаря СНБО Александра Турчинова и мэра Львова Андрея Садового — "ТАТС") действовал с весны. Он отметил, что Садовый отошёл от этого союза "после ряда уголовных дел".

"Ключевая опасность для Банковой заключается в том, что Аваков является главой МВД, в его руках сосредоточен силовой аппарат, который может быть использован против самого Порошенко, и мы помним, что Аваков контролирует и добровольческие батальоны, это тоже не секрет", — сказал Корнейчук.

Он добавил, что все видели походы участников этих батальонов в резиденцию президента, видели, какой приём устроили Порошенко в Быковне: "это попытки показать Порошенко демоверсию того, что может произойти осенью".

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