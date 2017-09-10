Социалист-хамелеон-патриот. Илья Кива, политический портрет

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Скандальный советник МВД, ранее сторонник "Правого сектора", а с недавних пор лидер "Социалистической партии" Илья Кива — личность весьма неоднозначная и эпатажная. Его карьерный путь полон неожиданных взлетов. Сам он пример того, как с "нуля" сделать стремительную карьеру, умело используя знакомства и обстоятельства в свою пользу. Фактически чуть больше чем за год, Кива начиная от комбата батальона "Полтавщина" дошел до главы департамента МВД по борьбе с наркотиками. А все потому, как писали СМИ, Кива с самого начала удачно попал в поле зрения министра внутренних дел Арсена Авакова.

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Кива регулярно шокирует публику неординарными и скандальными заявлениями и сам признается, что берет эпатажем. При этом ему удается удержаться на плаву.

"Я вообще ничего не делаю просто так…Когда мне нужно появляться на определенных каналах, есть два пути. Первый — быть крайне эпатажным и скандальным, чтобы у каналов за счет тебя росли рейтинги. И второй — за деньги, и это у нас нормально. Когда мне задают вопрос, а сколько стоила моя раскрутка, я отвечаю, что заработал узнаваемость эпатажем…", — заявлял он в июле 2017 года в интервью изданию "Страна".

К истокам

Кива имел отличную по тем временам родословную. Его дед, капитан Советской армии Филипп Денисович Кива (1910-1992), прошел всю Великую Отечественную войну, удостоившись высших военных наград — Золотой Звезды Героя Советского Союза, орденов Ленина и Красного Знамени.

После войны Филипп Кива какое-то время занимал пост зампредседателя Полтавского горисполкома, потом занимался работой с молодежью. В декабре 2014 года Илья упомянул в интервью газете "Приазовский рабочий", что "слово Родина" для нас с детства было не пустым словом, и патриотизм для нас в семье всегда был стержнем, который не давал нам раскачиваться, заставлял нас гордо носить свою фамилию и соответствовать ей".

РИА Новости Украина Евгений Котенко Илья Кива

"Я лет до 30 поднимался со стула, когда звучал гимн Советского Союза", — говорил Кива в другом интервью.

Отец Ильи Кивы, как утверждается в недавней публикации на херсонском сайте "Монитор Юга", будучи старшим лейтенантом военно-строительной службы и мастером спорта по вольной борьбе, встал на путь бандитизма, совершив ряд дерзких вооруженных ограблений в разных концах Советского Союза.

В 1985 году он был арестован в Тбилиси в ходе очередного ограбления и приговорен к расстрелу.

Неожиданные взлеты

Несмотря на то, что Илья Кива — человек со скандальной репутацией, его карьерному росту можно только позавидовать. За последние три года Кива прошел путь от комбата батальона "Полтавщина" до главы департамента МВД по борьбе с наркотиками. Успел побывать и в "Правом секторе" и возглавить "Социалистическую партию".

Как писала "Украинская правда" в феврале 2016 года, в родной Полтаве про Киву ходят разные слухи. Кто-то считает его связанным с местным криминалитетом, а кто-то наоборот — рассказывают о нем лишь с положительной стороны.

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До широкой известности Кива занимался реабилитацией подростков, прошедших исправительные колонии, руководил фондом по защите прав осужденных "Освобождение", а также был президентом Всеукраинской национальной федерации дворового спорта.

Его стремительное восхождение по карьерной лестнице началось с февраля 2014 года, когда Кива возглавил восточное крыло "Правого сектора" и даже был доверенным лицом Дмитрия Яроша на президентских выборах. Однако их сотрудничество длилось недолго. Уже в начале лета 2014 года Кива создавал в Полтаве свою роту "Мирный" и именно тогда, как писали журналисты, попал в поле зрения главы МВД Арсена Авакова.

"Арсен Аваков, имевший прямое отношение к созданию батальона "Азов" из радикально настроенной молодежи, видимо, решил, что энергичный "правосек" Кива сможет как и Билецкий объединить полтавских добровольцев", — пишет Владислав Мальцев.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Илья Кива

Сам же Кива вспоминал о знакомстве с Аваковым так:

"После знакомства в Днепропетровске я приехал к нему в Киев, пробился на прием и сказал, что я знаю, что делать, с кем и как. И он дал мне возможность. Это была очень рискованная затея — назначить непростого человека из Правого сектора, дать ему возможность контроля над фактически четырьмя сотнями вооруженных людей. Но он согласился. Он мне поверил. Он готов рисковать. И я ценю это. Так что это я выбрал его как своего руководителя. Не он меня. Я достаточно преданный человек, я знаю, что такое команда, меня война научила. И с Арсеном Аваковым я готов двигаться до конца", — говорил он в интервью НВ. РИА Новости Украина Евгений Котенко Кива и Соцпартия: уничтожим олигархов, защитим стариков, повоюем с Россией

Хотя уже тогда про батальон Кивы "Мирный" ходили разные слухи. В частности, некоторые говорили, что подразделение больше занималось охраной объектов одного из предпринимателей, финансировавшего батальон, нежели воевало, писали в сентябре 2014 года "Факты".

Несмотря на разные негативные слухи, впоследствии под Киву создается более крупное подразделение, а ему присваивают сразу майорское звание! В сентябре 2014 года министр МВД подписал приказ о назначении Кивы на должность комбата батальона УМВД "Полтавщина", в который вошли батальон "Полтава", рота "Кременчуг" и "Мирный". Это назначение вызвало волну недовольства среди бойцов батальона, которые отказывались воевать под началом командира, ссылаясь на его криминальное прошлое и судимость. В частности, в 2013 году Октябрьский райсуд Полтавы признал Киву виновным по статье 368 УК "Получение взятки должностным лицом в особо крупных размерах", но уже в августе 2014 года его амнистировали в срочном порядке.

Удивительно, но после скандального расформирования батальона "Полтавщина", Илья Кива странным образом опять пошел на повышение. В декабре 2014 года он был назначен заместителем начальника ГУМВД Донецкой области и ответственным по обороне и работе блокпостов. Сам Кива тогда рассказывал, что якобы вывозил мирное население из Дебальцево, а также боролся с наркотрафиком в Донецкой области.

Впрочем, на новой должности Кива запомнился не столько делами, как скандальными заявлениями. В мае 2015 года он опубликовал в Facebook словесный приказ "расстреливать курсирующие из Донецка в Киев автобусы, "которые способствуют распространению террористической чумы и грязи по всей Украине".

РИА Новости Украина Евгений Котенко Илья Кива

Однако, как писали СМИ, основное время проводил, не мотаясь по всей линии фронта, а сидя в Артемовске, где свел крепкую дружбу с местным авторитетом Владимиром Иванковым, более известным как "Вова Ушастый" (во времена Януковича имел игровой бизнес по всему Донбассу).

Борец с наркотиками

Еще более неожиданный поворот в карьере произошел в октябре 2015 года. Тогда министр МВД Арсен Аваков назначил Илью Киву руководителем департамента противодействия наркопреступности Нацполиции. Сам Кива в комментарии "Украинской правде" пояснял, что боролся с контрабандными схемами в Донецкой области, но люди, близкие в Георгию Туке, экс-губернатору Луганской области, напротив, утверждали, что именно Кива пытался "решать" вопросы с контрабандой.

Засветился на новой должности Кива и рядом новых скандальных заявлений. В частности, он требовал вернуть уголовную ответственность за наркотическое опьянение, а также говорил, что допускает досудебное наказание в случаях, когда закон не работает.

На вопрос журналиста "Допускаете ли вы внесудебное решение любой проблемы, если нельзя наказать преступника по закону?" Кива ответил: "Существует мораль и существует закон. И не всегда закон дает возможность сохранить мораль".

Идейный хамелеон

8 июля 2017 года новость о том, что скандально известный советник министра внутренних дел Илья Кива возглавил "Социалистическую партию" вызвала шок и поток насмешек, учитывая его прошлое в "Правом секторе". Праворадикал Кива и тут — лидер левой "Соцпартии" — все происходящее казалось каким-то сюром.

Как вчерашний националист внезапно стал главным украинским социалистом, для многих до сих пор остается загадкой. Однако сам Кива считает, что одно другому не мешает.

"Я себя никогда не идентифицировал чисто правым, а как человек, готовый на радикальные поступки… Все, что требует борьбы и будет эффективно для уничтожения всего того, что разрушает мою родину… Механизм и электорат Соцпартии даст возможность продолжить борьбу. Ну и Правый сектор уже не тот. Это уже не тот Правый сектор, который был вначале Революции Достоинства", — говорил он в июле 2017 года в интервью изданию "Страна".

С этой точки зрения он мог, например, еще в феврале 2016 года в эфире "Громадского ТВ" заявить: "Полк "Азов" — борющийся полк за чистоту украинской нации. Достаточно патриотические, честные, сильные, молодые люди. С (лидером "Азова" Андреем) Билецким мы обговорили возможность формирования групп, которые будут как раз заниматься очищением наших улиц от наркодилеров".

А потом сделать поворот в сторону левых и, возглавив Социалистическую партию, обещать на этом посту "красный террор против украинского олигархата".

В июле 2017 года Кива заявил, что в основе его идеологии всегда было уничтожение пяти олигархических кланов.

"Коломойский, Фирташ, Ахметов, Пинчук. Клан Порошенко — сегодняшний. Я не пришел туда, куда меня позвали. Меня бы приняли везде, потому что в стране огромный кадровый голод. Я пришел туда, где мне комфортно, и я смогу реализоваться. И не нужно путать социализм с Советским союзом", — говорил он "Стране".

Хотя, как пишет издание "Украина Ру", Кива признавал весной 2014 года, что ранее поддерживал тесные отношения с Равилем Сафиуллиным, "правой рукой" Рената Ахметова.

По материалам из открытых источников интернет