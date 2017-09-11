Очевидное вероятное: Яценюк во главе Нацбанка и фактор Саакашвили

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Вкладчики против Гонтаревой

Планы президента Украины Петра Порошенко удержать контроль над НБУ становятся все более эфемерными. Глава государства делал ставку на Валерию Гонтареву, которая с мая находится в отпуске, а НБУ уже четыре месяца работает без высшего руководства, что позволяло президенту управлять НБУ практически в ручном режиме. Однако отпускница исчерпала все сроки для отдыха, поэтому в конце сентября Порошенко обязан подать на рассмотрение Рады свои кандидатуры на пост главы НБУ.

Как сообщали в СМИ источники, близкие к окружению президента, Порошенко хочет видеть на этом посту замглавы НБУ Екатерину Рожкову. Она является сподвижницей Гонтаревой и фигурирует в ряде уголовных дел, в частности, по банкротству банка "Михайловский". Такие планы вызвали возмущение у обманутых вкладчиков, поскольку большая часть людей осталась ни с чем в результате действий именно Рожковой и Гонтаревой. В акции протеста под стенами НБУ 11 сентября приняло участие более 7 000 человек.

"Мы и обманутые вкладчики начинаем с понедельника новые акции протеста, потому что во главе Национального банка хотят оставить Гонтареву или ее подельницу Рожкову. Вдумайтесь в это, это наши деньги, которые 240 млрд. грн уже пропали в банках. Произошел наверное самый большой банкопад за историю экономики. 90 банков "убили" за один год. Гонтарева четвертый месяц на Мальдивах, а ее подельница Рожкова хочет стать во главе Национального банка… Сейчас оддним из кандидатов на пост главы Нацбанка является Рожкова. Вдумайтесь: вора повышают, чтобы он мог еще больше воровать", — заявил народный депутат Вадим Рабинович.

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Над самой Рожковой сгущаются тучи. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) допросило ее по делу о злоупотреблениях чиновников Нацбанка (НБУ), сообщил директор НАБУ Артем Сытник. Пока Рожкову опрашивают только в качестве свидетеля, однако не факт, что в ближайшее время она не станет подозреваемым лицом. У Порошенко нет влияния на НАБУ, поэтому выдвигать Рожкову на пост главы НБУ ему сейчас нет смысла. Банкиры предлагают компромиссный вариант в виде главы правления "Райффайзен Банк Аваль" Владимира Лавренчука. Однако для Порошенко это неудобная фигура, поскольку на него нет особого влияния.

"Народный фронт" положил глаз на НБУ

Кандидатура Рожковой не нашла отклика среди депутатского корпуса. Вообще, сам процесс избрания нового главу НБУ охарактеризует уровень лояльности к действующему президенту. Сейчас власть президента в Раде обеспечивает кране неустойчивая коалиция из парламентских фракций БПП и "Народного фронта". Последние осознают, что имею крайне малый рейтинг (2%) и уже не жильцы на политической арене, поэтому ведут себя как беспредельщики, встревая в самые громкие коррупционные скандалы.

"В самое ближайшее время нас ждет главная политическая сенсация сезона, которая должна, по мнению этой власти, стабилизировать ситуацию. Речь идет об объединении "Народного фронта" и БПП. Все должности там уже давно поделены, расписаны округа – Турчинов у них будет главой штаба, Яценюк возглавит Нацбанк, Гройсман – останется в правительстве", - заявил народный депутат Украины и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович.

"Тем временем, переговоры о слиянии БПП и "Народного фронта" продолжаются, и идут они непросто. По информации из заслуживающих доверия источников в "Народном фронте", у Порошенко постоянно меняют позицию и отбрасывают уже достигнутые ранее договоренности, предлагая вместо них новые. К примеру, в настоящий момент обсуждается вариант с 30 процентами мест для "Народного фронта" в избирательных списках и должностью премьера для Турчинова. Фамилию Яценюка, которого раньше прочили в главы Нацбанка, в Администрации президента обходят молчанием…

Точкой в этой истории должно было стать окончательное слияние БПП и "Народного фронта", которое сегодня активно обсуждают в Киеве. Но проблема заключается в условиях, на которых будет происходить это слияние… "Народный фронт" является конгломератом различных группировок, каждая из которых ведет игру в своих собственных интересах — тем более, что место в новой "объединенной партии" может найтись далеко не всем", — написал в своей статье главный редактор интернет-издания "Таймер" Юрий Ткачев.

Кандидатура Яценюка на пост главы НБУ наверняка найдет одобрение как среди БПП, так и "Народного фронта". Яценюк в 2004 году уже был заместителем, а потом. и.о. главы НБУ, что стало, собственно, его трамплином в политическую элиту страны.

В ходе "оранжевой революции" он запомнился тем, что ввел запрет на досрочную выдачу вкладов физическим лицам. Его сторонники тогда заявили, что таким образом он якобы спас курс гривны и снизил панику на банковском рынке. Как бы то ни было, но именно тогда Яценюка стали считать видным финансистом, который якобы знает толк на экономике. В результате, во время второго Майдана он стал премьер-министром, и за полгода смог угробить почти экономику страны.

Порошенко придется пожертвовать постом главы НБУ, чтобы обеспечить себе лояльность большинства в Верховной Раде. Кроме того, это хорошая возможность окончательно утопить рейтинг Яценюка и "Народного фронта", ведь в случае назначения Яценюка на эту должность вся ответственность за курс гривны и судьбу банков будет возложена на него.

Фактор Саакашвили

Пост главы НБУ станет той разменной монетой, которая позволит Порошенко быстро склонить "фронтовиков" на свою сторону в условиях разрастания политического кризиса. Над двумя политическими силами уже сгустились тучи после пересечения Михаилом Саакашвили украинской границы. По отношению к Порошенко создалась фронда в виде Тимошенко, Садового, депутатов-еврооптимистов, и она может нанести нынешней коалиции "БПП-Народный фронт" смертельный удар.

"Я не исключаю, что может появиться антипорошенковская майданная коалиция, не менее антироссийская, чем нынешняя, куда войдет и Тимошенко, и Саакашвили и мэр Львова Андрей Садовый. Это теоретически дает Саакашвили шанс пройти в следующий состав парламента. Я думаю, ему помогут получить гражданство и через суд оно будет восстановлено. И для Тимошенко, которая спит и видит себя на месте Порошенко, Саакашвили не представляет угрозы в качестве потенциального президента. Но сама возможность объединения меняет политическую конфигурацию. То, что произошло вчера, вполне может послужить поводом для корректировки политического спектра", - заявление политолог Михаил Погребинский СМИ.

Фактор Саакашвили должен склонить к компромиссу и самого Яценюка, который пока своего согласия на этот пост не давал. Более того, в феврале он публично отказался от этой идеи, заявив, что НБУ нуждается в руководителе, который не связан с политикой.

"Я не собираюсь становиться главой НБУ. Председателем должна быть аполитичная фигура", – подчеркнул политик.

Однако ужесточение политической борьбы в связи с приездом Саакашвили может изменить позицию Яценюка. Контроль за финансовыми потоков позволит поправить шаткое положение этой политической силы и усилить влияние на президента.

Как бы то ни было, но Национальный банк уже невольно оказался включенным в политическую борьбу. Саакашвили на днях заявил, что его банковские счета в Украине были заблокированы. "У меня были (банковские) счета в Украине, которые сейчас заблокированы. У меня других счетов нигде в мире нет", – сказал он.

Не исключено, что оппоненты Порошенко вскоре обвиняет руководство НБУ в том, что оно преследует одного из лидера оппозиции. Борьба за пост главы Нацбанка станет очередным этапом политической борьбы.