Наступление Саакашвили. У Порошенко есть только два пути - Небоженко

JANEK SKARZYNSKI / AFP

РИА Новости Украина

Президент Украины Петр Порошенко после прорыва границы Украины экс-президентом Грузии, бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили может сделать его виновным в проблемах страны, считает директор социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян заявил, что Саакашвили незаконно пересек украинскую границу, так как не прошел пограничный контроль. Возбуждено дело о незаконном переходе границы, пишут РИА Новости.

"Сейчас у президента Порошенко два пути. Либо попытаться, используя черный пиар, армию порохоботов, прирученных экспертов и комментаторов в СМИ и интернете, вывернуть ситуацию с ног на голову и сделать Саакашвили, а также тех, кто его поддерживает, виновными во всем, что творится в стране. Или попытаться спрятать свою вину и политическую ошибку за спинами других — МВД, СБУ, судов, депутатов, а главное – ГПУ", — написал Небоженко в понедельник на своей странице в Facebook.

Смотрите также: Политтехнолог: Саакашвили — это лидер "гонимых и обиженных"

По его мнению, сейчас Порошенко крайне важно "размазать" свою ответственность за разразившийся политический кризис на большой круг политиков и чиновников. Политолог подчеркнул, что в противном случае президент попадет в ловушку — формально политики из его окружения будут поддерживать его, а реально постараются дистанцироваться от Порошенко, чье поведение становится все более агрессивным и непредсказуемым.

Виктор Небоженко/Facebook, 11 сентября 2017

Ранее Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.