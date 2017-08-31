наверх
31.08.201711:07
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Аваков опроверг "союз" с Тимошенко, заговорив о "президенте шизофреников"

    (обновлено: )205
    Информацию о том, что Тимошенко и Аваков провели конфиденциальную встречу, результатом которой якобы стала договоренность о взаимном сотрудничестве, ранее распространил журналист Дмитрий Гордон со ссылкой на собственные источники.
    Юлия Тимошенко и Арсен Аваков
    Арсен Аваков в Facebook

    КИЕВ, 31 авг — РИА новости Украина. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков опроверг сообщения о политическом союзе с лидером партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко.

    "Обнаружил, что набирает оборотов информация о моих "тайных политических договоренностях" с Юлией Тимошенко. Друзья бомбят мои мессенджеры ссылками с яркими заголовками вроде этих: "Страшний сон Порошенка. Аваков повертається до Юлі" // "Гордон: Аваков провел конфиденциальную встречу с Тимошенко, на которой они договорились о сотрудничестве…", — написал министр в своем аккаунте в Facebook.

    Скриншот сообщения

    "Выкручиваться уже невозможно — вынужден признаться — на самом деле я тайно договорился с Левочкиным (нардеп от "Оппозиционного блока" Сергей Левочкин — ред.), чтобы избрать Каплина (народный депутат БПП Сергей Каплин — ред.)… президентом… шизофреников", — шутливо добавил министр.

    Информацию о том, что Тимошенко и Аваков провели конфиденциальную встречу, результатом которой якобы стала договоренность о взаимном сотрудничестве, ранее распространил журналист Дмитрий Гордон со ссылкой на собственные источники.

    Напомним, ранее Аваков вступил в перепалку со своей соратницей по "Народному фронту" нардепом Викторией Сюмар из-за известного борца с коррупцией.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Анна Курбатова
    Украина выдворила журналистку Первого канала РФ
    Шевченковский райсуд Киева избирает меру пресечения Нестору Шуфричу-младшему
    ДТП с сыном Шуфрича в центре Киева
    Последствия урагана "Харви" в Хьюстоне
    Мощный ураган в США и тайфун в Китае
    Разрушенный в результате обстрелов балкон в многоквартирном жилом доме в Донбассе. Архивное фото
    Операция реинтеграция. Закон о Донбассе