Аваков опроверг "союз" с Тимошенко, заговорив о "президенте шизофреников"

КИЕВ, 31 авг — РИА новости Украина. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков опроверг сообщения о политическом союзе с лидером партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко.

"Обнаружил, что набирает оборотов информация о моих "тайных политических договоренностях" с Юлией Тимошенко. Друзья бомбят мои мессенджеры ссылками с яркими заголовками вроде этих: "Страшний сон Порошенка. Аваков повертається до Юлі" // "Гордон: Аваков провел конфиденциальную встречу с Тимошенко, на которой они договорились о сотрудничестве…", — написал министр в своем аккаунте в Facebook.

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"Выкручиваться уже невозможно — вынужден признаться — на самом деле я тайно договорился с Левочкиным (нардеп от "Оппозиционного блока" Сергей Левочкин — ред.), чтобы избрать Каплина (народный депутат БПП Сергей Каплин — ред.)… президентом… шизофреников", — шутливо добавил министр.

Информацию о том, что Тимошенко и Аваков провели конфиденциальную встречу, результатом которой якобы стала договоренность о взаимном сотрудничестве, ранее распространил журналист Дмитрий Гордон со ссылкой на собственные источники.

Напомним, ранее Аваков вступил в перепалку со своей соратницей по "Народному фронту" нардепом Викторией Сюмар из-за известного борца с коррупцией.