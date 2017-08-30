ДТП с участием президента ФК "Карпаты": Аваков сообщил важную информацию

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Результаты ДНК опровергают версию президента ФК "Карпаты" Петра Дыминского, что за рулем его Mercedes на момент смертельного ДТП был не он, а его охранник. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Он не стал утверждать прямо, что за рулем был не охранник, взявший на себя вину, а именно Дыминский, но из его слов следует именно это.

"Я не веду следствие и не руковожу следствием, но, на сегодняшний день мне известны факты о том, что экспертиза ДНК подтвердила, что в машине следы ДНК одного человека, и это не тот человек, который заявил о том, что он был за рулем", — сказал Аваков.

Также он сказал, что все следственные действия будут проведены в соответствии с законом.

Напомним, автомобиль львовского бизнесмена, владельца телеканала ZIK и почетного президента ФК "Карпаты" Петра Дыминского попал в аварию в селе Ямельня Львовской области. В результате ДТП погибла молодая женщина.