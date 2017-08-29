ДТП с сыном Шуфрича: прокуратура сообщила о подозрении

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Сыну народного депутата от "Оппозиционного блока" Нестора Шуфрича киевская полиция по согласованию с прокуратурой сообщила о подозрении по совершению ДТП. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Скриншот с видео Нестор Шуфрич-младший

"По согласованию с прокуратурой города Киева следователем СУ ГУ НП Украины в Киеве 29.08.2017 объявлено подозрение 23-летнему водителю, который совершил ДТП на ул. Шота Руставели, в результате которого был травмирован пешеход. Согласно медицинской документации травм, полученных пострадавшим, действия правонарушителя квалифицированы по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения) УК Украины", — сообщила Максимец.

Пост в Facebook Надежды Максимец

Она добавила, что после объявления о подозрении, Шуфричу-младшему и его адвокату вручены ходатайство о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, которое будет направлено в Шевченковский райсуд столицы для принятия решения. В суд также направлено ходатайство об аресте автомобиля, за рулем которого во время ДТП находился сын нардепа.

Ранее сообщалось, что Нестор Шуфрич-младший сбил на пешеходном переходе мужчину, находясь за рулем чужого Bentley. По данным очевидцев, автомобиль превышал скорость. Пострадавший в аварии мужчина получил перелом ноги, вывих плеча, а также травмы головы. По факту инцидента открыто уголовное производство. Пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.