Скандальное ДТП. Суд избирает меру пресечения Шуфричу-младшему

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Шевченковский райсуд Киева избирает меру пресечения сыну народного депутата фракции "Оппозиционного блока" Нестору Шуфричу-младшему, который сбил мужчину на пешеходном переходе в центре Киева.

На минувших выходных Нестор Шуфрич-младший сбил на пешеходном переходе мужчину, находясь за рулем чужого Bentley. По данным очевидцев, автомобиль превышал скорость. Пострадавший в аварии мужчина получил перелом ноги, вывих плеча, а также травмы головы. По факту инцидента открыто уголовное производство.

По данным журналистов, защита сына Шуфрича предоставила суду документы, характеризующие его с положительной стороны, а также справку о беременности жены.

Захист Шуфрича зауважує, що немає документального підтвердження нанесення саме тяжких тілесних ушкоджень. Такого формулювання немає — захист pic.twitter.com/EYJbYQcpOF — Olya Komarova (@Komarisha) 30 августа 2017 г.

На суде присутствует и сам народный депутат, который обратился с просьбой к суду о разрешении взять сына на поруки.