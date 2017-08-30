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    Скандальное ДТП. Суд избирает меру пресечения Шуфричу-младшему

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    ДТП с сыном Шуфрича в центре Киева (12)

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    На суде присутствует и сам народный депутат фракции "Оппозиционный блок" Нестор Шуфрич, который обратился с просьбой к суду о разрешении взять сына на поруки.
    Шевченковский райсуд Киева избирает меру пресечения Нестору Шуфричу-младшему
    @Komarisha

    КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Шевченковский райсуд Киева избирает меру пресечения сыну народного депутата фракции "Оппозиционного блока" Нестору Шуфричу-младшему, который сбил мужчину на пешеходном переходе в центре Киева.

    На минувших выходных Нестор Шуфрич-младший сбил на пешеходном переходе мужчину, находясь за рулем чужого Bentley. По данным очевидцев, автомобиль превышал скорость. Пострадавший в аварии мужчина получил перелом ноги, вывих плеча, а также травмы головы. По факту инцидента открыто уголовное производство.

    По данным журналистов, защита сына Шуфрича предоставила суду документы, характеризующие его с положительной стороны, а также справку о беременности жены.

    На суде присутствует и сам народный депутат, который обратился с просьбой к суду о разрешении взять сына на поруки.

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    Шевченковский райсуд Киева избирает меру пресечения Нестору Шуфричу-младшему
    ДТП с сыном Шуфрича в центре Киева
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