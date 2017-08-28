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    Врачи рассказали о состоянии пострадавшего в ДТП с сыном Шуфрича

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    Авто Александра Шуфрича после ДТП в Ужгороде
    Закарпаття Онлайн

    КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. Пострадавший в ДТП с участием сына нардепа Нестора Шуфрича Алексей Мельниченко пришел в себя, ему требуется повторная операция, сообщил руководитель международного отделения по приему на лечение иностранных пациентов Первого медицинского центра Тель-Авива Роман Гольдман.

    На месте ДТП с сыном Нестора Шуфрича
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    "Он (пациент — Ред.) пришел в себя, чувствует себя относительно положительно", — сообщил Гольдман УНН.

    По словам врача, есть все основания считать, что мозг Мельниченко не пострадал. Пострадавшему была экстренно сделана операция в 4:30 в 17-й больнице. На понедельник планируется вторая.

    Гольдман также добавил, что вопрос о том, где в дальнейшем будет лечиться пострадавший — в Украине или Израиле, пока не решен и уточнил, что все траты взяла на себя семья нардепа Шуфрича.

    Ранее сообщалось, что Нестор Шуфрич-младший сбил на пешеходном переходе мужчину, находясь за рулем чужого Bentley. По данным очевидцев, автомобиль превышал скорость. Пострадавший в аварии мужчина получил перелом ноги, вывих плеча, а также травмы головы. По факту инцидента открыто уголовное производство. Пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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