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    Пострадавшему в ДТП с сыном Шуфрича сделали еще одну операцию

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    ДТП с сыном Шуфрича в центре Киева (11)

    (обновлено: )49
    Как рассказал руководитель департамента международного отделения медцентра Тель-Авива Роман Гольман, операцию проводили ведущие специалисты нейрохирургии.
    На месте ДТП с сыном Нестора Шуфрича
    Facebook Кирилла Шведова

    КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Пострадавшему мужчине в аварии с участием сына народного депутата Украины Нестора Шуфрича врачи сделали операцию, сообщил руководитель департамента международного отделения медцентра Тель-Авива Роман Гольман. 

    На месте ДТП с сыном Нестора Шуфрича
    Facebook Кирилла Шведова
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    "Операция была относительно непростая. Она длилась около 2,5 часов, ведущие специалисты нейрохирургии. Послеоперационное КТ показывает, что она прошла планово, несмотря на некоторые сложности в плане определенной тактики, которую выбрали врачи. Но в целом врачи, украинские, израильские коллеги довольны", — цитирует "112 Украина" Гольмана.

    Ранее сообщалось, что Нестор Шуфрич-младший сбил на пешеходном переходе мужчину, находясь за рулем чужого Bentley. По данным очевидцев, автомобиль превышал скорость. Пострадавший в аварии мужчина получил перелом ноги, вывих плеча, а также травмы головы. По факту инцидента открыто уголовное производство. Пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии. Его лечением занимаются прилетевшие из Израиля медики.

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