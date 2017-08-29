Пострадавшему в ДТП с сыном Шуфрича сделали еще одну операцию

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Пострадавшему мужчине в аварии с участием сына народного депутата Украины Нестора Шуфрича врачи сделали операцию, сообщил руководитель департамента международного отделения медцентра Тель-Авива Роман Гольман.

"Операция была относительно непростая. Она длилась около 2,5 часов, ведущие специалисты нейрохирургии. Послеоперационное КТ показывает, что она прошла планово, несмотря на некоторые сложности в плане определенной тактики, которую выбрали врачи. Но в целом врачи, украинские, израильские коллеги довольны", — цитирует "112 Украина" Гольмана.

Ранее сообщалось, что Нестор Шуфрич-младший сбил на пешеходном переходе мужчину, находясь за рулем чужого Bentley. По данным очевидцев, автомобиль превышал скорость. Пострадавший в аварии мужчина получил перелом ноги, вывих плеча, а также травмы головы. По факту инцидента открыто уголовное производство. Пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии. Его лечением занимаются прилетевшие из Израиля медики.