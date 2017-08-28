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    Общество

    Шуфрич впервые прокомментировал ДТП с участием сына

    (обновлено: )623
    Нестор Шуфрич сообщил, что израильские медики занимаются спасением пострадавшего мужчины, готовится его перевозка из государственной в частную клинику.
    Нестор Шуфрич
    glavcom.ua

    КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. Народный депутат Украины Нестор Шуфрич из-за ДТП с участием его сына был вынужден прервать отпуск и прилетел в Киев.

    На месте ДТП с сыном Нестора Шуфрича
    Канал Буквы в Youtube
    В сеть попало видео ДТП с сыном Шуфрича

    "Срочно прилетел в Киев. Переговорил с израильскими врачами. Есть надежда на спасение Алексея (пострадавшего в ДТП, — Ред). Дай Бог ему здоровья и сил. Сейчас готовим его к перевозке с государственной больницы в частную клинику. Даст Бог, наши врачи и израильские специалисты его спасут. Это главное. Все остальное — второстепенно", — цитирует Главком Шуфрича.

    Ранее сообщалось, что Нестор Шуфрич-младший сбил на пешеходном переходе мужчину, находясь за рулем чужого Bentley. По данным очевидцев, автомобиль превышал скорость. Пострадавший в аварии мужчина получил перелом ноги, вывих плеча, а также травмы головы. По факту инцидента открыто уголовное производство. Пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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