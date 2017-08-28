Шуфрич впервые прокомментировал ДТП с участием сына

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. Народный депутат Украины Нестор Шуфрич из-за ДТП с участием его сына был вынужден прервать отпуск и прилетел в Киев.

"Срочно прилетел в Киев. Переговорил с израильскими врачами. Есть надежда на спасение Алексея (пострадавшего в ДТП, — Ред). Дай Бог ему здоровья и сил. Сейчас готовим его к перевозке с государственной больницы в частную клинику. Даст Бог, наши врачи и израильские специалисты его спасут. Это главное. Все остальное — второстепенно", — цитирует Главком Шуфрича.

Ранее сообщалось, что Нестор Шуфрич-младший сбил на пешеходном переходе мужчину, находясь за рулем чужого Bentley. По данным очевидцев, автомобиль превышал скорость. Пострадавший в аварии мужчина получил перелом ноги, вывих плеча, а также травмы головы. По факту инцидента открыто уголовное производство. Пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.