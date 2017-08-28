Соцсети о деле Шуфрича-младшего

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Праздничные выходные прошли в Украине неспокойно. Один из инцидентов особенно взволновал простых украинцев и вот почему: вечером в субботу, 26 августа, Нестор Шуфрич-младший сбил на пешеходном переходе в столице мужчину, находясь за рулем чужого Bentley. По данным очевидцев, автомобиль превышал скорость. Пострадавший в аварии мужчина получил перелом ноги, вывих плеча, а также травмы головы.

Нардеп Шуфрич из-за ДТП с участием его сына был вынужден прервать отпуск, вернутся в столицу и прокомментировать содеянное сыном. По словам нардепа, сейчас израильские медики занимаются спасением пострадавшего мужчины. В соцсетях забота отца-депутата, да и само ДТП, вызвало массу весьма противоречивых комментариев: "Как бы там ни было, но в аналогичной ситуации Юрий Луценко не сделал для семьи погибшего в ДТП со своим сыном абсолютно ничего…"; "Я не понял- в каком моменте он молодец? В том, что понял, что сломанная нога потерпевшего не повод сыну с…ться за границу или в том, что его сынок сбил человека на пешеходном переходе?"

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook