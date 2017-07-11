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    "Народный фронт" поддержит представления на шестерых депутатов

    Тема:

    Луценко против нардепов. Представления генпрокурора (70)

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    Как сообщил руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, было принято положительное решение по голосованию за лишение неприкосновенности шести депутатов.
    Максим Бурбак. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Фракция "Народный фронт" приняла решение поддержать представление Генеральной прокуратуры Украины о лишении депутатской неприкосновенности шестерых народных депутатов.

    Юрий Луценко. Архивное фото
    УНИАН
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    Об этом сообщил руководитель фракции Максим Бурбак.

    "Было принято решение большинством фракции по голосованию за лишение неприкосновенности шести депутатов", — сказал Бурбак.

    "Ожидаю от правоохранительных органов по борьбе с коррупцией следующих представлений на одиозных представителей режима Януковича. И что ни один из руководителей антикоррупционных органов не будет покрывать своих коллег народных депутатов по таким же представлениям", — добавил Бурбак.

    Ранее сообщалось, что Регламентный комитет Верховной Рады признал законными и обоснованными представления Генеральной прокуратуры Украины о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте народного депутата Украины от Блока Петра Порошенко Борислава Розенблата.

    По конституции, для привлечения депутата Рады к уголовной ответственности парламент должен принять решение о лишении его депутатской неприкосновенности. Перед обсуждением этого вопроса Радой его рассматривает регламентный комитет, при этом его выводы является только рекомендацией для депутатов.

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