Порошенко боится потерять власть – Волошин

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Предложение ввести в Донбасс миротворческий контингент может быть следствием дипломатических усилий, предпринимаемых сторонами в последние месяцы. Однако Киев в сложном положении: руководство понимает, какие шаги в сторону мирного урегулирования могут быть реалистичными и результативными, но дома ему приходится иметь дело с иррациональной частью общества. Об этом сказал эксперт-международник Олег Волошин на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Экс-руководитель информационного департамента МИД Украины Олег Волошин

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.

"Возможно, я слишком большой оптимист, но мне представляется вся эта история с миротворцами так: это уже не просто какие-то пиар-ходы и не разговоры-разговоры, а это действительно первые какие-то проблески той большой дипломатической деятельности, которая длилась всё лето и которая характеризует какое-то новое состояние умов – и в Москве и… трудно сказать, где, в Киеве… По крайней мере, в команде президента (Украины – Ред.)", — сказал Волошин.

Он добавил: "В команде президента, в общем-то, если откровенно говорить – они всегда были готовы к компромиссу".

"Мне один из членов дипломатической команды советников говорил, что если бы в России всерьёз готовы были обсуждать какие-то шаги со стороны Украины по вопросу, скажем, функционирования Крыма взамен на мир на Донбассе, то, скорее всего, уже что-то сдвинулось бы. И проблема как раз всегда была со стороны Москвы. Потому что (…) там тему Крыма вообще в принципе никогда не обсуждали, а (говорили – Ред.): ну, давайте договариваться по Донбассу. Там, скажем, обмен никогда не предлагался", — рассказал эксперт.

По его словам, поведение сторон "на уровне риторики" вполне понятно: "Со стороны Киева априори необходимо говорить, что вопрос Крыма – естественно, мы никогда аннексию не признаем, это было сделано с грубейшими нарушениями норм международного права и принципов добрососедства, но… давайте это решать дальше".

"Если начинаются эти отговорки с той стороны, то дальше (Киеву – Ред.) говорить о Донбассе нельзя, это понятно. Но при этом, откровенно говоря, проблема действительно здесь не в нежелании, скажем, украинской стороны смотреть правде в глаза и требовать и то, и другое", — пояснил Волошин.

Эксперт отметил: в международных документах, под которыми подписывались представители украинской власти, начиная ещё с Женевского меморандума в апреле 2014 года, Крым нигде не фигурировал.

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"И первые минские соглашения, и вторые минские соглашения, нормандский формат – там нигде нет вообще полуострова. Это я к чему? Это момент, показывающий, что на самом деле здоровое понимание того, что реалистично, а что нереалистично, оно на Банковой всегда было", — подчеркнул Волошин.

По его словам, при этом "они (члены команды президента Украины – Ред.) всегда разрывались между двумя вещами: с одной стороны… Москва хотела сразу и всё, с другой стороны, внутри страны, конечно, электорально, да и исходя из соображений элементарной безопасности, многое из того, что есть понимаемым, невозможно сформулировать или произнести, потому что моментально набегает толпа каких-то идиотов, которые начинают кричать о "зраде".

Волошин рассказал, что сам еще раз в этом убедился, участвуя в одной из программ на телеканале ZIK. По его словам, сложно доказывать даже очевидные факты, скажем, что Солнце встает на Востоке, в России. На это отвечали: "нет, оно встаёт на Западе, там, где наши союзники, там, где НАТО находится", образно обрисовал ситуацию эксперт.

"Я утрирую, но суть такая. И (доводы – Ред.), что патриотизм на хлеб не намажешь, блокада Донбасса – это идиотизм, который сделал нас всех беднее, и вас — в первую очередь… Вы будете платить по 113 долларов за уголь из Пенсильвании – это всё бесполезно (было объяснять – Ред.)… И я в этой ситуации сочувствую Петру Алексеевичу (Порошенко – Ред.), Владимиру Гройсману (премьер-министру – Ред.) и всем остальным, которые, будучи людьми далеко не глупыми, вынуждены работать вот в этой нише", — сказал эксперт.

Он добавил, что в этом смысле в Партии регионов, работавшей с населением восточных регионов страны, было несколько проще (эксперт при этом подчеркнул, что он не собирается идеализировать ту или иную часть Украины – "везде хватает своеобразных людей"). Но фанатики мыслят иррациональными категориями, а когда их много…

По мнению Волошина, всё это важно понимать, чтобы представлять рамки возможностей при урегулировании на востоке Украины – "вот эту априорную невозможность убедить…". Он подчеркнул, что "не только это касается сынов пчеловодов (…) это касается даже экспертного сообщества".

"К сожалению, мы вынуждены признать, что нет "хорошего украинского народа" и "украинской власти, которая зарабатывает на войне". Зарабатывает, конечно, и нуждается (в поддержке – Ред.) в электоральном плане… Но, во многом, (власть – Ред.) не готова принимать осмысленные рациональные решения именно под давлением вот этой иррациональной части общества", — сделал вывод эксперт.

Он также отметил, что в итоге украинской власти мало гарантий выполнения той или иной стороной своих обязательств, мало поддержки Запада или наличия достаточного количества голосов в парламенте. По словам Волошина, людям в команде Порошенко приходится думать о том, "как бы какие-то шаги не привели к тому, что не то, что мира не будет, а они ещё и власти лишатся".

Напомним, ранее представитель президента в Верховной Раде Украины Ирина Луценко заявила, что практически готов законопроект о реинтеграции Донбасса. По её словам, самое важное, что будет введено в этом законопроекте, это то, что "впервые на законодательном уровне будет введено понятие, что Россия является страной-агрессором". В то же время, подчеркнула Луценко, это не означает, что Киев объявляет России войну.