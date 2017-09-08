Канделаки о попадании в базу "Миротворца": снова поеду в Крым

Пресс-служба Тины Канделаки

КИЕВ, 8 сен – РИА Новости Украина. Российская журналистка и телеведущая Тина Канделаки не жалеет, что из-за посещения Крыма попала в базу данных скандально известного сайта "Миротворец" наряду с "достойнейшими людьми" и говорит, что с удовольствием вновь побывает на полуострове.

"Наконец-то и со мной это случилось. О появлении в списках украинских спецслужб, честно вам скажу, ничуть не жалею, я там оказалась по соседству с достойнейшими людьми. От политических заявлений воздержусь, скажу только, что с удовольствием снова побываю на полуострове. Считаю так, потому что свобода передвижения для современного человека важнее условностей", — сказала Канделаки РИА Новости.

В пятницу стало известно, что Канделаки попала в базу данных сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственной границы Украины" при въезде в Крым и "открытое оправдание российской агрессии, поддержку оккупации Крыма".

Ранее стало известно, что известный советский и российский композитор Игорь Корнелюк, который является также исполнителем песни "Город, которого нет" из сериала "Бандитский Петербург", попал в базу сайта "Миротворец".