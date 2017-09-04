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    Культура

    Корнелюк попал в базу "Миротворца"

    Тема:

    Свой-чужой. Культурная война в Украине (394)

    (обновлено: )7801
    На сайте "Миротворца" указано, что советский и российский композитор Игорь Корнелюк был председателем жюри арт-фестиваля "Адрес: Крым.Россия" в 2017 году.
    Игорь Корнелюк
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Известный советский и российский композитор Игорь Корнелюк, который является также исполнителем песни "Город, которого нет" из сериала "Бандитский Петербург", попал в базу сайта "Миротворец".

    На сайте размещены данные, в которых говорится, что Корнелюк был председателем жюри арт-фестиваля "Адрес: Крым.Россия" в 2017 году.

    Скриншот
    Данные Игоря Корнелюка на сайте "Миротворец"

    Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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