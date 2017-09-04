Корнелюк попал в базу "Миротворца"

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Известный советский и российский композитор Игорь Корнелюк, который является также исполнителем песни "Город, которого нет" из сериала "Бандитский Петербург", попал в базу сайта "Миротворец".

На сайте размещены данные, в которых говорится, что Корнелюк был председателем жюри арт-фестиваля "Адрес: Крым.Россия" в 2017 году.

Скриншот Данные Игоря Корнелюка на сайте "Миротворец"

Напомним, Крым присоединился к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.