Об агрессии, "агрессоре" и спасении утопающих

Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования, для РИА Новости Украина

Ирина Луценко, представитель президента Украины в Раде и супруга генпрокурора (без профильного образования, зато с судимостью) Юрия Луценко, заявила в эфире одного из украинских телеканалов, что где-то (непонятно, правда, где) на 99,9% готов законопроект о статусе Донбасса, в котором Россия будет признана "страной-агрессором".

Если исходить из статуса и семейного положения Ирины, законопроект могла подготовить инициативная группа депутатов, мог он родиться в недрах президентской администрации, могли его написать по заданию Луценко и в Генеральной прокуратуре Украины (ведомство законодательной инициативой не обладает, но документ всегда можно легализовать через депутатов – ту же Ирину Луценко). Наконец, семья Луценко обладает многолетним опытом законодательной деятельности, и законопроект мог родиться у них в домашних условиях.

Во всяком случае, та же Ирина признает, что в парламенте его пока не видели. Он не внесен, не прошел регистрацию, не обсуждался в профильных комитетах, не вносился в сессионный зал, за него не голосовали депутаты. Следовательно, готовность в 99,9% – это не ожидание подписи президента под уже проголосованным законом и не подготовка ко второму чтению, получившего уверенную поддержку в первом чтении документа. Речь идет о том, что где-то кем-то какая-то бумага почти дописана, и эти люди планируют в ближайшем будущем внести ее на рассмотрение парламента.

Читайте также: Немного пиара для Луценко. Бортник о конкурсном наборе прокуроров

Все это позволяет предположить, что, в лучших традициях семьи Луценко, Ирина передает слухи и предположения акцентуированных личностей, рассуждающих в свободное от работы время о перипетиях украинской политики.

И сама она, и ее супруг Юрий любят поболтать в хорошей компании, как "космические корабли бороздят просторы Большого театра", и как лично они, дай им волю, уже завтра привезли бы Путина в Киев (да что там в Киев, сразу в Вашингтон) в цепях и в железной клетке.

Про "жертву агрессии"

О том, что Россия страна-агрессор на Украине говорят с 2014 года. Этот термин введен в официальный медийный и политический оборот. Украинская дипломатия даже пыталась закрепить его в международно-правовых документах. Но с этим не сложилось. Несмотря на все украинские усилия осторожный и своекорыстный Запад отказывался замечать агрессию.

Российские войска в Донбассе остались необнаруженными ни США, ни Европой, ни ООН, ни даже миссией ОБСЕ.

Вину за бои в Донбассе на Россию Запад возлагает, и даже периодически требует сделать Украине приятно и вернуть ей Крым. Но с официальной точка зрения Запада, дело выглядит довольно причудливо. Что касается Крыма, то Запад фиксирует его переход в состав России и заявляет, что никогда не смирится с этим, поскольку, мол, нельзя силовым путем изменять границы в Европе. Но как только Украина требует на основании данной позиции ЕС и США зафиксировать "российскую агрессию" и "аннексию Крыма", Киеву отвечают, что войны за Крым не было, и агрессии никто не видел, что там прошел референдум, и что Запад, конечно, против пересмотра границ, и потому против России введены санкции, но агрессором страну может признать только Совбез ООН, а он таких решений не принимал. Значит, нет ни агрессора, ни факта агрессии.

В Донбассе ситуация аналогичная. По версии Запада, российских войск там не было и нет. Но Россия оказывает повстанцам военную, экономическую, политическую, дипломатическую и финансовую поддержку. Она должна ее прекратить и активно способствовать возвращению данных территорий в состав Украины – так ЕС и США видят выполнение Минских соглашений.

Как видим, здесь также нет ни слова об агрессии.

Запад в принципе принимает российскую трактовку событий в Крыму и в Донбассе. Но он не желает признать факт возвращения Крыма, а также диаметрально противоположно России трактует дух и букву Минских соглашений по урегулированию кризиса в Донбассе.

Запад не случайно избегает термина "агрессия". Если его произнести и ничего не делать, то это будет означать признание своей слабости и неспособности противостоять России. Альтернативой же ничегонеделанию может быть только война. Понятно, что, не проиграв войну, Россия Крым не отдаст. Воевать же в таком случае придется с государством, которое не только обладает крупнейшим ядерным арсеналом, но и доказало в Сирии, что его армия способна обычными средствами решать вопросы противостояния, причем на значительном удалении от своих границ.

К такому развитию событий Запад не готов. Поэтому все потуги Украины стать "жертвой агрессии" приводят только к очередной серии внешнеполитических унижений.

Ни один законодательный акт, принятый на Украине и направленный на юридическую фиксацию "российской агрессии", не будет иметь международно-правового развития. Западу он не нужен. ЕС и США и так регулируют накал противостояния с Москвой в зависимости от своих текущих потребностей и проблем. Дополнительный игрок в виде украинской "жертвы агрессии" им здесь ни к чему.

Про самодеятельность

Ведь если признать Украину "жертвой агрессии", то "добровольная помощь" станет обязанностью, пространство для дипломатического маневра сузится, конфликт с Россией превратится в лобовое столкновение с нулевой суммой (когда кто-то выигрывает, кто-то обязательно проигрывает), а амбициозные киевские воришки должны будут получить равное с великими державами место за столом переговоров. Западу это ни к чему. Украина ему нужна, чтобы ее использовать, а не чтобы решать ее проблемы за счет своих интересов.

Поэтому, если украинский парламент вдруг разродится анонсированным Ириной Луценко документом, и Россия будет на Украине законодательно признана "страной-агрессором", это будет иметь не большее международное значение, чем работа в Херсонской области так называемой украинской прокуратуры Автономной республики Крым. Украина сможет использовать данный шаг только для внутреннего пиара.

Сайт президента Украины Президент Петр Порошенко

В то же время он существенно ограничит внутриполитические возможности власти. Те самые деятели, которые устраивали блокаду Донбасса, с прицелом на отстранение от власти Порошенко, теперь смогут с той же целью организовать блокаду транспортного сообщения с Россией. Ведь не логично миллионам граждан "жертвы агрессии" ехать на заработки в "страну-агрессора".

Порошенко моментально окажется между Сциллой борьбы с вооружёнными патриотами-блокираторами (первый раунд которой он позорно проиграл весной) и Харибдой миллионов граждан Украины, которые будут в один момент лишены средств к существованию, извлекаемых ими из отходных промыслов в России. Любой выбор будет для Петра Алексеевича катастрофическим.

Ну, а Россия давно привыкла к выступлениям украинской художественной самодеятельности, так что МИД выразит очередное сожаление неконструктивной позицией Киева – на этом дело и закончится.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.