Немного пиара для Луценко. Бортник о конкурсном наборе прокуроров

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Набор прокуроров через конкурс объявлен 7 августа. Все желающие могут подать свои документы и заявки. После отбирать новых прокуроров будет квалификационно-дисциплинарная комиссия.

С чем связан новый набор прокуроров и как обновление отразится в целом на работе прокуратуры, спрогнозировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Почему сейчас решили провести новый набор прокуроров?

— Я думаю, что тут доминируют как раз политические и пиар-мотивы. Таким образом генпрокурор пытается показать, насколько ГПУ стала открытой. Возможно привлечь в её ряды каких-то более активных граждан. Вся система власти, в том числе ГПУ, по большому счету уже вступила в период подготовки к выборам, которые пройдут в 2019 году, и президентские, и парламентские.

Насколько этот ресурс тогда окажется значимым, если говорить о выборах?

— У нас уже проходил набор в местные прокуратуры, куда якобы местных прокуроров набирали в открытых конкурсах, куда якобы тоже могли подаваться люди, даже без опыта в работе в прокуратуре. Но по итогам оказалось, что обновление произошло только на 20%, а основы остались там старые, кадры и представители. Люди, которые уже работали в ГПУ и органах прокуратуры. Дело в том, что мы должны понимать, что роль прокурора, это очень специфическая роль. И мне кажется, что там случайных людей не должно быть. Поскольку прокурор уже в той или иной мере выполняет контролирующие функции над другими государственными юристами, например, над следователями правоохранительных органов. Прокурор представляет интересы государства в суде. Это должен быть высококвалифицированный юрист, с определенным опытом, с пониманием процессов, которые идут в следствии, в суде. И поэтому мне кажется, что все же это не может быть человек совсем со стороны, человек со слабой подготовкой. Я не ожидаю большого притока новых людей в прокуратуру, но это будет безусловно темой для СМИ. Это будет безусловно темой для пиара.

Это будет результат в виде очистки и более квалифицированной работы прокуроров или это исключительно пиар?

— Я думаю, что какие-то изменения произойдут, но это будет не столько очистка. Это будет возможно повод уволить кого-то из неугодных нынешних и возможно это будет может быть и такой эффект иметь, также как в Нацполиции. То есть депрофессионализация этого органа, тоже огромный риск, существенно что-либо эта инициатива не даст.

Какая еще депрофессионализация может произойти?

— Действительно, процесс этот уже идет, но он может ускориться за счет того, что эти люди будут не самостоятельно уходить, или под давлением уходить, а их могут просто уходить. То есть их могут просто заставить поменять на других, более политически лояльных. Например, особенно это касается работы на местах. У нас может быть прокуратура быть вся такой, как у нас генпрокурор, то есть люди без надлежащей квалифицированной подготовки.

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То есть, без юридического образования?

— Не только без юридического образования, но и без опыта работы в этом органе и без какой-то высокой юридической этики, которая требуется от прокурора. Прокуроры — это главные юристы страны. Это водораздел юридический страны. И если они эту функцию не выполняют, то не может сработать качество ни следователей правоохранительных органов, ни защищают интересы государства в суде, то есть вся система разрушается.

Может ли быть так, что инициатива о наборе новых прокуроров станет очередным подтверждением того, что ГПУ никто не собирается лишать никаких полномочий и с созданием ГБР придется подождать?

— В принципе, у меня сложилось впечатление, что одним из условий прихода Луценко на свою должность генпрокурора стало несоздание ГБР. То есть, замораживание процесса создания этого органа, который должен был бы аккумулировать потенциально многие функции нынешней прокуратуры. Поэтому этот процесс сегодня заморожен, хотя сама ГПУ даже генерирует каких-то людей, которые вроде бы готовы ГБР возглавлять. Тот же Анатолий Матиос, который берет участие в соответствующем конкурсе. По большому счету, сегодня, мне кажется, вся глубочайшая пиар-активность генпрокурора, и в части дел, и в части каких-то изменений в самой ГПУ, действительно может быть направлена на откладывание в сторону вообще создания ГБР. Пока генпрокурором Украины является Луценко, такой орган как ГБР, скорее всего, вообще не будет создан, потому что он отберет часть полномочий у нынешней прокуратуры. А мне кажется, что стороны так не договаривались. Я не думаю, что непосредственно набор новых прокуроров на открытом конкурсе как-то связан напрямую с судьбой ГБР. Но безусловно в принципе нынешняя стратегия власти, это не создание ГБР, а усиление именно ГПУ. И мы видели даже на примере переизбрания органов внутреннего самоуправления в ГПУ, что сегодня пытаются сделать из ГПУ еще одного силового монстра, несмотря на все заявление о европеизации этого органа.

Может этот новый набор поможет разгрузить следователей, прокуроров?

— Сложно сказать, потому что насколько те люди, которые придут, насколько они будут профессиональные, во-первых. Во-вторых, в Украине сегодня очень много органов, на самом деле, которые занимаются следствием. Начиная от НАБУ заканчивая полицией. Мне кажется, там просто нужно навести порядок. Потому что по большому счету мы видим, что ГПУ сегодня втянута в противостояние, политико-юридическое противостояние с НАБУ, и они очень много сегодня уделяют сил, усилий этому противостоянию, вместо того чтобы противостоять преступности. И эта конкуренция следователей, если просто или сложно говорить, конкуренция полномочий, сфер ответственности, особенно в сфере противодействия коррупции, сегодня отнимает у наших правоохранительных органов огромные усилия. Несмотря на то, что они имеют бюджет украинские антикоррупционные органы сегодня имеют бюджеты, которые исчисляются миллиардами. И они имеют достаточно сегодня ресурсов для эффективного представительства интересов государства и борьбы с преступностью. Но слишком заняты политическим процессом.

Может ли быть, что с новым набором действительно есть попытка увеличить доверие общества к прокуратуре?

— Это безусловно. Мы об этом начинали говорить, как пиар-проект. Даже если набрать десяток-два таких людей, с ними можно фотографироваться, можно очень удачно пиарить. Но дело в том, что сколько ни говори "сахар" — во рту слаже не становится. И люди рано или поздно перестают интересоваться количеством задержанных, обвиняемых, а начинают интересоваться количеством осужденных и наказанных. И сегодня с этим огромные проблемы. Мы видим, что несмотря на огромную пиар-активность ГПУ, многих правоохранительных органов, на сегодняшний день никто из ключевых коррупционеров в стране не наказан, преступления не расследованы и все это обязательно аукнется на выборах 2019 года.

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