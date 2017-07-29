Суд арестовал подозреваемого в похищении и убийстве активиста Евромайдана

КИЕВ, 29 июл — РАИ Новости Украина. Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для Александра Волкова, который подозревается в организации похищения участников Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого и убийства последнего в январе 2014 года.

Согласно решению суда, он должен содержаться под стражей до 26 сентября 2017 года.

Волкову выдвинули подозрение по ст.115 (убийство), ст.127 (пытки) и ст.146 (похищение человека) Уголовного кодекса, сообщает "Левый берег".

Как сообщилнародный депутат от "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем, Волкова задержали утром в субботу, 29 июля. "У подозреваемого утром был обыск, по результату которого и было принято решение задержать. По этому делу уже девять человек в бегах. Если сейчас судья не примет решения о взятии под стражу, есть риск получить десятого — организатора", — написал нардеп на своей странице в Facebook.

В свою очередь Игорь Луценко, который на сегодня является народным депутатом от фракции "Батькивщина", сообщил, что Волков — предположительно доверенное лицо "спиртового короля" Алексея Чеботарева, который во время Евромайдана занимался организацией "титушек".

"Волков — это звено между рядовыми титушками, может дать четкий выход на Чеботарева и [Виктора] Зубрицкого с [Виталием] Захарченко", — написал он в своем Facebook.

Напомним, Игоря Луценко и Юрия Вербицкого похитили из помещения Александровской больницы в ночь на 21 января 2014 года. Прямо из кабинета врача их вывезли за город, пытали, избивали, а после выбросили в лесу под Киевом, в разных местах. Луценко удалось спастись, а Вербицкий был найден мертвым со следами множественных телесных повреждений.

По данным следствия, Волков мог быть в больнице, из которой похитили Вербицкого и Луценко. Сам же подозреваемый свою причастность к похищению активистов отрицает.