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    Украину губит выпивка без закуски - Луценко

    (обновлено: )24003
    Украину губит установление коррупции без судебных приговоров, выпивка без закуски и прокуроры без совести, убежден генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
    Юрий Луценко
    Украинское фото

    КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Юрий Луценко потряс украинскую общественность очередными шокирующими откровениями. В ходе одного из оперативных рабочих совещаний генпрокурор заявил всем присутствующим, что по его мнению, Украину губит выпивка без закуски.

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    Также, по мнению генерального прокурора Луценко, губят Украину коррупционеры и прокуроры без совести.

    "Украину губит установление коррупции без судебных приговоров, выпивка без закуски и прокуроры без совести", — заявил генпрокурор на одном из оперативных совещаний.

    Ранее Луценко на совещании в Днепре сообщил о повышении уровня зарплат в органах прокуратуры до 30-70%.

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