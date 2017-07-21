Украину губит выпивка без закуски - Луценко

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Юрий Луценко потряс украинскую общественность очередными шокирующими откровениями. В ходе одного из оперативных рабочих совещаний генпрокурор заявил всем присутствующим, что по его мнению, Украину губит выпивка без закуски.

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Также, по мнению генерального прокурора Луценко, губят Украину коррупционеры и прокуроры без совести.

"Украину губит установление коррупции без судебных приговоров, выпивка без закуски и прокуроры без совести", — заявил генпрокурор на одном из оперативных совещаний.

Ранее Луценко на совещании в Днепре сообщил о повышении уровня зарплат в органах прокуратуры до 30-70%.